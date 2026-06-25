Пышные яблочные оладьи, которые на вкус как "Шарлотка": делимся простым рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
180
Пышные яблочные оладьи, которые на вкус как 'Шарлотка': делимся простым рецептом
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Оладьи – идеальный вариант вкусного блюда для завтрака и перекуса. А также они могут быть альтернативой десертам, если добавить в основу яблоки.

Пышные яблочные оладьи, которые на вкус как "Шарлотка": делимся простым рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, пышных яблочных оладий с кефиром.

Ингредиенты: 

  • яйца  3 шт.
  • кефир 2,5% 400 мл
  • мука 250-270 г
  • сахар (в зависимости от кислотности яблок) 100-150 г
  • разрыхлитель 1,5 ч.л.
  • соль щепотка
  • яблоки (средние) 4 шт.
  • растительное масло/гхи для жарки

Способ приготовления: 

1. В миску к муке высыпать разрыхлитель, соль, сахар и хорошо перемешать. Добавить яйца, кефир и хорошо перемешать венчиком. Должно получиться тесто консистенции густой сметаны, без комочков. Отставить, пока будете готовить яблоки.

Пышные яблочные оладьи, которые на вкус как "Шарлотка": делимся простым рецептом

2. Яблоки очистить от кожуры и натереть на крупной терке прямо в тесто, помешивая каждый раз, чтобы яблоки не потемнели. Перемешать до однородности.

Пышные яблочные оладьи, которые на вкус как "Шарлотка": делимся простым рецептом

3. Жарить на разогретой с небольшим количеством масла сковороде на небольшом огне с двух сторон до румяности. 

Подавайте с медом!

Пышные яблочные оладьи, которые на вкус как "Шарлотка": делимся простым рецептом

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