Оладьи – идеальный вариант вкусного блюда для завтрака и перекуса. А также они могут быть альтернативой десертам, если добавить в основу яблоки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, пышных яблочных оладий с кефиром.

Ингредиенты:

яйца 3 шт.

кефир 2,5% 400 мл

мука 250-270 г

сахар (в зависимости от кислотности яблок) 100-150 г

разрыхлитель 1,5 ч.л.

соль щепотка

яблоки (средние) 4 шт.

растительное масло/гхи для жарки

Способ приготовления:

1. В миску к муке высыпать разрыхлитель, соль, сахар и хорошо перемешать. Добавить яйца, кефир и хорошо перемешать венчиком. Должно получиться тесто консистенции густой сметаны, без комочков. Отставить, пока будете готовить яблоки.

2. Яблоки очистить от кожуры и натереть на крупной терке прямо в тесто, помешивая каждый раз, чтобы яблоки не потемнели. Перемешать до однородности.

3. Жарить на разогретой с небольшим количеством масла сковороде на небольшом огне с двух сторон до румяности.

Подавайте с медом!

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