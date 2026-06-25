Пышные яблочные оладьи, которые на вкус как "Шарлотка": делимся простым рецептом
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Оладьи – идеальный вариант вкусного блюда для завтрака и перекуса. А также они могут быть альтернативой десертам, если добавить в основу яблоки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, пышных яблочных оладий с кефиром.
Ингредиенты:
- яйца 3 шт.
- кефир 2,5% 400 мл
- мука 250-270 г
- сахар (в зависимости от кислотности яблок) 100-150 г
- разрыхлитель 1,5 ч.л.
- соль щепотка
- яблоки (средние) 4 шт.
- растительное масло/гхи для жарки
Способ приготовления:
1. В миску к муке высыпать разрыхлитель, соль, сахар и хорошо перемешать. Добавить яйца, кефир и хорошо перемешать венчиком. Должно получиться тесто консистенции густой сметаны, без комочков. Отставить, пока будете готовить яблоки.
2. Яблоки очистить от кожуры и натереть на крупной терке прямо в тесто, помешивая каждый раз, чтобы яблоки не потемнели. Перемешать до однородности.
3. Жарить на разогретой с небольшим количеством масла сковороде на небольшом огне с двух сторон до румяности.
Подавайте с медом!
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