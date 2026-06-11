Если вы хотите приготовить вкусные пирожки, но без дрожжей, идеальным вариантом будут пирожки на жидком тесте на кефире. А для оригинального вкуса добавьте в тесто зеленый лук, вареные яйца, буженину.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных и пышных пирожков с луком.

Ингредиенты для теста:

1 яйцо

500 мл кефира или сыворотки

500 мл кефира или сыворотки

1 ч. л. соли

1 ч. л. соды

300-400 г муки

Для начинки:

100 г твердого сыра

пучок зеленого лука и немножко укропа

180 г творога (по желанию) я не добавляла 180 г творога (по желанию)

Способ приготовления:

1. Смешайте яйцо, кефир, соль и соду. Постепенно добавьте муку и замесите густое тесто, как на оладьи. Натрите сыр, мелко нарежьте зеленый лук, по желанию добавьте творог. Соедините начинку с тестом и перемешайте.

2. Оставьте массу на 10-15 минут.

3. Выкладывайте ложкой на разогретую сковороду с небольшим количеством масла и жарьте с обеих сторон до золотистой корочки на среднем огне.

Подавайте со сметаной и оторваться будет невозможно!

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