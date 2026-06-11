Пышные жареные пирожки на тесте из кефира и с луковой начинкой: делимся рецептом вкусного блюда
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Если вы хотите приготовить вкусные пирожки, но без дрожжей, идеальным вариантом будут пирожки на жидком тесте на кефире. А для оригинального вкуса добавьте в тесто зеленый лук, вареные яйца, буженину.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных и пышных пирожков с луком.
Ингредиенты для теста:
- 1 яйцо
- 500 мл кефира или сыворотки
- 500 мл кефира или сыворотки
- 1 ч. л. соли
- 1 ч. л. соды
- 300-400 г муки
Для начинки:
- 100 г твердого сыра
- пучок зеленого лука и немножко укропа
- 180 г творога (по желанию) я не добавляла 180 г творога (по желанию)
Способ приготовления:
1. Смешайте яйцо, кефир, соль и соду. Постепенно добавьте муку и замесите густое тесто, как на оладьи. Натрите сыр, мелко нарежьте зеленый лук, по желанию добавьте творог. Соедините начинку с тестом и перемешайте.
2. Оставьте массу на 10-15 минут.
3. Выкладывайте ложкой на разогретую сковороду с небольшим количеством масла и жарьте с обеих сторон до золотистой корочки на среднем огне.
Подавайте со сметаной и оторваться будет невозможно!
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