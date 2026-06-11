Пышные жареные пирожки на тесте из кефира и с луковой начинкой: делимся рецептом вкусного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
789
Пышные жареные пирожки на тесте из кефира и с луковой начинкой: делимся рецептом вкусного блюда
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Если вы хотите приготовить вкусные пирожки, но без дрожжей, идеальным вариантом будут пирожки на жидком тесте на кефире. А для оригинального вкуса добавьте в тесто зеленый лук, вареные яйца, буженину.

Пышные жареные пирожки на тесте из кефира и с луковой начинкой: делимся рецептом вкусного блюда

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных и пышных пирожков с луком. 

Ингредиенты для теста:

  • 1 яйцо
  • 500 мл кефира или сыворотки
  • 500 мл кефира или сыворотки
  • 1 ч. л. соли
  • 1 ч. л. соды
  • 300-400 г муки

Для начинки:

  • 100 г твердого сыра
  • пучок зеленого лука и немножко укропа
  • 180 г творога (по желанию) я не добавляла 180 г творога (по желанию)

Способ приготовления: 

1. Смешайте яйцо, кефир, соль и соду. Постепенно добавьте муку и замесите густое тесто, как на оладьи. Натрите сыр, мелко нарежьте зеленый лук, по желанию добавьте творог. Соедините начинку с тестом и перемешайте.

Пышные жареные пирожки на тесте из кефира и с луковой начинкой: делимся рецептом вкусного блюда

2. Оставьте массу на 10-15 минут.

Пышные жареные пирожки на тесте из кефира и с луковой начинкой: делимся рецептом вкусного блюда

3. Выкладывайте ложкой на разогретую сковороду с небольшим количеством масла и жарьте с обеих сторон до золотистой корочки на среднем огне.

Пышные жареные пирожки на тесте из кефира и с луковой начинкой: делимся рецептом вкусного блюда

Подавайте со сметаной и оторваться будет невозможно!

Пышные жареные пирожки на тесте из кефира и с луковой начинкой: делимся рецептом вкусного блюда

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктырецепт
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты