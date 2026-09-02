Пышный и вкусный омлет для завтрака: рассказываем, что добавить в блюдо для оригинального вкуса
1 минута
1,1 т.
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Омлет – лучшее блюдо для вкусного и сытного завтрака. Готовить его можно с молоком, сливками, сыром, овощами. Для яркого вкуса добавьте зелень, специи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного омлета, с овощами и сыром.
Ингредиенты:
- кабачки
- яйца
- сыр
- зелень
- молоко
- помидоры
Способ приготовления:
1. Порежьте кабачки, обжарьте, влейте взбитые яйца, сверху помидоры, посыпьте сыром.
2. Накройте крышкой, после добавьте зелень и подавайте.
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