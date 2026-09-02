Пышный и вкусный омлет для завтрака: рассказываем, что добавить в блюдо для оригинального вкуса

Омлет – лучшее блюдо для вкусного и сытного завтрака. Готовить его можно с молоком, сливками, сыром, овощами. Для яркого вкуса добавьте зелень, специи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного омлета, с овощами и сыром.

Ингредиенты:

кабачки

яйца

сыр

зелень

молоко

помидоры

Способ приготовления:

1. Порежьте кабачки, обжарьте, влейте взбитые яйца, сверху помидоры, посыпьте сыром.

2. Накройте крышкой, после добавьте зелень и подавайте.

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