Пышный и вкусный омлет для завтрака: рассказываем, что добавить в блюдо для оригинального вкуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,1 т.
Рецепт омлета
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Омлет – лучшее блюдо для вкусного и сытного завтрака. Готовить его можно с молоком, сливками, сыром, овощами. Для яркого вкуса добавьте зелень, специи.

Вкусный омлет с овощами

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного омлета, с овощами и сыром.

Ингредиенты:

  • кабачки
  • яйца
  • сыр
  • зелень
  • молоко 
  • помидоры

Способ приготовления:

1. Порежьте кабачки, обжарьте, влейте взбитые яйца, сверху помидоры, посыпьте сыром.

Ингредиенты для блюда

2. Накройте крышкой, после добавьте зелень и подавайте.

Готовый омлет

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

УкраинаЯйцопродуктырецептовощиеда
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты