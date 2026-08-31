Пышный и вкусный омлет с сыром и овощами для завтрака: делимся легким рецептом
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Омлет – лучшее полезное блюдо для завтрака, а также перекуса. Готовить его можно как с молоком, так и просто со сливками. Для яркого вкуса лучше всего добавить любой сыр, специи, зелень.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого омлета, с сыром и помидорами.
Ингредиенты:
- яйца 4 шт.
- помидоры черри 10 шт.
- сыр моцарелла 100 г
- молоко 4 ст.л.
- оливковое масло 1 ч.л.
- соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Обжарьте помидоры, влейте взбитые яйца с молоком.
2. Сверху добавьте сыр, присыпьте специями.
Подавайте с зеленью, свежими овощами!
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