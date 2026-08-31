Пышный и вкусный омлет с сыром и овощами для завтрака: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
816
Как приготовить идеальный омлет
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Омлет – лучшее полезное блюдо для завтрака, а также перекуса. Готовить его можно как с молоком, так и просто со сливками. Для яркого вкуса лучше всего добавить любой сыр, специи, зелень.

Вкусный омлет с сыром

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого омлета, с сыром и помидорами. 

Ингредиенты:

  • яйца 4 шт.
  • помидоры черри 10 шт.
  • сыр моцарелла 100 г
  • молоко 4 ст.л.
  • оливковое масло 1 ч.л.
  • соль, перец по вкусу

Способ приготовления: 

1. Обжарьте помидоры, влейте взбитые яйца с молоком. 

Взбиваем яйца

2. Сверху добавьте сыр, присыпьте специями.

Приготовление омлета

Подавайте с зеленью, свежими овощами!

Готовый омлет

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