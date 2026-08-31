Пышный и вкусный омлет с сыром и овощами для завтрака: делимся легким рецептом

Омлет – лучшее полезное блюдо для завтрака, а также перекуса. Готовить его можно как с молоком, так и просто со сливками. Для яркого вкуса лучше всего добавить любой сыр, специи, зелень.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого омлета, с сыром и помидорами.

Ингредиенты:

яйца 4 шт.

помидоры черри 10 шт.

сыр моцарелла 100 г

молоко 4 ст.л.

оливковое масло 1 ч.л.

соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Обжарьте помидоры, влейте взбитые яйца с молоком.

2. Сверху добавьте сыр, присыпьте специями.

Подавайте с зеленью, свежими овощами!

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