Пышный клубничный пирог к чаю: делимся простым рецептом самого вкусного летнего десерта

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Пышный клубничный пирог к чаю: делимся простым рецептом самого вкусного летнего десерта
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Домашние пироги можно готовить на дрожжевом, песочном и жидком тесте на кефире. Для яркого вкуса можно добавлять в пироги, особенно летние, ягоды, например, клубнику, малину, а также фрукты – яблоки, абрикосы, персики.

Пышный клубничный пирог к чаю: делимся простым рецептом самого вкусного летнего десерта

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и пышного клубничного пирога, с хрустящей крошкой. 

Ингредиенты: 

  • 100 г мягкого сливочного масла
  • 100 г сахара
  • ваниль, корица
  • 2 яйца
  • 70 мл молока
  • 200 г муки
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • клубника
  • 1 ст.л. крахмала

Для посыпки:

  • 20 г сливочного масла
  • 20 г муки
  • 15 г сахара

Способ приготовления: 

1. К сливочному маслу добавляем сахар, ваниль, корицу и взбиваем до однородности. Добавляем яйца, сахар и перемешиваем. Высыпаем муку с разрыхлителем и замешиваем однородное тесто. Перекладываем в форму.

Пышный клубничный пирог к чаю: делимся простым рецептом самого вкусного летнего десерта

2. Клубнику перемешиваем с крахмалом, если она не очень сладкая, добавьте еще немного сахара. 

Пышный клубничный пирог к чаю: делимся простым рецептом самого вкусного летнего десерта

3. Выкладываем клубнику поверх теста и посыпаем крошкой.

Пышный клубничный пирог к чаю: делимся простым рецептом самого вкусного летнего десерта

4. Для крошки мягкое сливочное масло перетираем в крошку с сахаром и мукой. Пирог отправляем в разогретую до 180 С духовку на 45-50 минут.

Пышный клубничный пирог к чаю: делимся простым рецептом самого вкусного летнего десерта

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