Домашние пироги можно готовить на дрожжевом, песочном и жидком тесте на кефире. Для яркого вкуса можно добавлять в пироги, особенно летние, ягоды, например, клубнику, малину, а также фрукты – яблоки, абрикосы, персики.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и пышного клубничного пирога, с хрустящей крошкой.

Ингредиенты:

100 г мягкого сливочного масла

100 г сахара

ваниль, корица

2 яйца

70 мл молока

200 г муки

1 ч.л. разрыхлителя

клубника

1 ст.л. крахмала

Для посыпки:

20 г сливочного масла

20 г муки

15 г сахара

Способ приготовления:

1. К сливочному маслу добавляем сахар, ваниль, корицу и взбиваем до однородности. Добавляем яйца, сахар и перемешиваем. Высыпаем муку с разрыхлителем и замешиваем однородное тесто. Перекладываем в форму.

2. Клубнику перемешиваем с крахмалом, если она не очень сладкая, добавьте еще немного сахара.

3. Выкладываем клубнику поверх теста и посыпаем крошкой.

4. Для крошки мягкое сливочное масло перетираем в крошку с сахаром и мукой. Пирог отправляем в разогретую до 180 С духовку на 45-50 минут.

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