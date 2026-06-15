Пышный клубничный пирог к чаю: делимся простым рецептом самого вкусного летнего десерта
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Домашние пироги можно готовить на дрожжевом, песочном и жидком тесте на кефире. Для яркого вкуса можно добавлять в пироги, особенно летние, ягоды, например, клубнику, малину, а также фрукты – яблоки, абрикосы, персики.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и пышного клубничного пирога, с хрустящей крошкой.
Ингредиенты:
- 100 г мягкого сливочного масла
- 100 г сахара
- ваниль, корица
- 2 яйца
- 70 мл молока
- 200 г муки
- 1 ч.л. разрыхлителя
- клубника
- 1 ст.л. крахмала
Для посыпки:
- 20 г сливочного масла
- 20 г муки
- 15 г сахара
Способ приготовления:
1. К сливочному маслу добавляем сахар, ваниль, корицу и взбиваем до однородности. Добавляем яйца, сахар и перемешиваем. Высыпаем муку с разрыхлителем и замешиваем однородное тесто. Перекладываем в форму.
2. Клубнику перемешиваем с крахмалом, если она не очень сладкая, добавьте еще немного сахара.
3. Выкладываем клубнику поверх теста и посыпаем крошкой.
4. Для крошки мягкое сливочное масло перетираем в крошку с сахаром и мукой. Пирог отправляем в разогретую до 180 С духовку на 45-50 минут.
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