Пышный заливной пирог с вареными яйцами и зеленым луком: рецепт блюда на скорую руку
Заливной пирог – лучшее блюдо для сытного перекуса и готовится он очень просто, достаточно всего лишь сделать удачное тесто. А для начинки идеально подойдут вареные яйца, а также зеленый лук, тунец консервированный.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного заливного пирога, с зеленым луком, вареными яйцами.
Ингредиенты:
Для теста:
- 400 мл кефира
- 3 яйца
- щепотка соли
- 300 г. муки
- 1 ч.л. разрыхлителя
Для начинки:
- 4 яйца
- пучок зеленого лука
- 160 г консервированного тунца
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Для начинки: отвариваем яйца и нарезаем, добавляем к ним нарезанный лук и тунец в собственном соку (сок сливаем). Солим и перчим по вкусу.
2. Для теста: в кефир добавляем яйца, соль и хорошо перемешиваем. Всыпаем муку с разрыхлителем и замешиваем однородное тесто.
3. На дно формы выливаем половину теста, добавляем начинку и заливаем остатком теста. По желанию присыпаем миксом зерен. Отправляем в разогретую до 180 С духовку на 45-50 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: