Пышный заливной пирог с вареными яйцами и зеленым луком: рецепт блюда на скорую руку

Заливной пирог – лучшее блюдо для сытного перекуса и готовится он очень просто, достаточно всего лишь сделать удачное тесто. А для начинки идеально подойдут вареные яйца, а также зеленый лук, тунец консервированный.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного заливного пирога, с зеленым луком, вареными яйцами.

Ингредиенты:

Для теста:

400 мл кефира

3 яйца

щепотка соли

300 г. муки

1 ч.л. разрыхлителя

Для начинки:

4 яйца

пучок зеленого лука

160 г консервированного тунца

соль, перец

Способ приготовления:

1. Для начинки: отвариваем яйца и нарезаем, добавляем к ним нарезанный лук и тунец в собственном соку (сок сливаем). Солим и перчим по вкусу.

2. Для теста: в кефир добавляем яйца, соль и хорошо перемешиваем. Всыпаем муку с разрыхлителем и замешиваем однородное тесто.

3. На дно формы выливаем половину теста, добавляем начинку и заливаем остатком теста. По желанию присыпаем миксом зерен. Отправляем в разогретую до 180 С духовку на 45-50 минут.

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