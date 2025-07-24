Пышный заливной пирог с вареными яйцами и зеленым луком: рецепт блюда на скорую руку

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Рецепт пирога

Заливной пирог – лучшее блюдо для сытного перекуса и готовится он очень просто, достаточно всего лишь сделать удачное тесто. А для начинки идеально подойдут вареные яйца, а также зеленый лук, тунец консервированный. 

Заливной пирог

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного заливного пирога, с зеленым луком, вареными яйцами.

Рецепт пирога

Ингредиенты:

Для теста:

  • 400 мл кефира
  • 3 яйца
  • щепотка соли
  • 300 г. муки
  • 1 ч.л. разрыхлителя

Для начинки:

  • 4 яйца
  • пучок зеленого лука
  • 160 г консервированного тунца
  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Для начинки: отвариваем яйца и нарезаем, добавляем к ним нарезанный лук и тунец в собственном соку (сок сливаем). Солим и перчим по вкусу.

Начинка для пирога

2. Для теста: в кефир добавляем яйца, соль и хорошо перемешиваем. Всыпаем муку с разрыхлителем и замешиваем однородное тесто.

Тесто для блюда

3. На дно формы выливаем половину теста, добавляем начинку и заливаем остатком теста. По желанию присыпаем миксом зерен. Отправляем в разогретую до 180 С духовку на 45-50 минут.

Готовый заливной пирог

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