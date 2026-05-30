Овощное рагу с кабачками — это простое, полезное и сочное летнее блюдо. Чтобы овощи сохранили форму и не превратились в кашу – нарезайте их крупными кубиками одинакового размера и закладывайте строго по времени приготовления. А для яркого вкуса добавьте специи, чеснок, кетчуп.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и полезного овощного рагу, с кабачком и луком.

Ингредиенты:

Кабачки (молодые) 2 шт.

Картофель 3-4 шт.

Болгарский перец 1 шт.

Морковь 1 шт.

Репчатый лук 1 шт.

Помидоры 2 шт. (или 2 ст. л. томатной пасты)

Чеснок 2-3 зуб.

Масло

Специи

Способ приготовления:

1. Нарежьте лук кубиками, морковь полукружочками. Обжаривайте их на среднем огне 5 минут до мягкости, добавьте картофель и готовьте 10 минут, периодически помешивая.

2. Добавьте кабачки и перец, тушите 5 минут и после добавьте томаты и специи.

3. Посолите, поперчите, по желанию добавьте сушеные травы (базилик или орегано). Накройте крышкой и тушите 15 минут. Можно добавить кетчуп или сметану, крем-сыр.

Перед подачей посыпьте зеленью.

