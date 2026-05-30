Рагу из кабачков: делимся лучшим рецептом полезного блюда для обеда и ужина

Ирина Мельниченко
Кулинария
Рецепт блюда

Овощное рагу с кабачками — это простое, полезное и сочное летнее блюдо. Чтобы овощи сохранили форму и не превратились в кашу – нарезайте их крупными кубиками одинакового размера и закладывайте строго по времени приготовления. А для яркого вкуса добавьте специи, чеснок, кетчуп.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и полезного овощного рагу, с кабачком и луком. 

Ингредиенты: 

  • Кабачки (молодые) 2 шт.
  • Картофель 3-4 шт.
  • Болгарский перец 1 шт.
  • Морковь 1 шт.
  • Репчатый лук 1 шт.
  • Помидоры 2 шт. (или 2 ст. л. томатной пасты)
  • Чеснок 2-3 зуб.
  • Масло 
  • Специи

Способ приготовления: 

1. Нарежьте лук кубиками, морковь полукружочками. Обжаривайте их на среднем огне 5 минут до мягкости, добавьте картофель и готовьте 10 минут, периодически помешивая.

2. Добавьте кабачки и перец, тушите 5 минут и после добавьте томаты и специи.

3. Посолите, поперчите, по желанию добавьте сушеные травы (базилик или орегано). Накройте крышкой и тушите 15 минут. Можно добавить кетчуп или сметану, крем-сыр. 

Перед подачей посыпьте зеленью.

