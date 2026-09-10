Ресторанная закуска за копейки: рецепт намазки из рыбы за 3 минуты

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
798
Рецепт вкусной намазки
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Запеченная рыба – идеальная основа для вкусны намазок. А если добавить зелень, специи – вы получите ресторанную закуску за 2 минуты. 

Вкусная намазка

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной рыбной намазки, с крем-сыром. 

Ингредиенты:

  • Спинка лосося (холодная копченая) 1 шт.
  • Крем-сыр 100 г
  • Горчица 1 ч. л.
  • Зелень
  • Лимонный сок

Способ приготовления: 

1. Разберите рыбу, чтобы не было косточек. 

Ингредиенты для блюда

2. Добавьте крем-сыр, зелень, горчицу, лимонный сок, перемешайте.

Приготовление закуски

Подавайте с гренками!

Готовая намазка

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