Ресторанная закуска за копейки: рецепт намазки из рыбы за 3 минуты
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Запеченная рыба – идеальная основа для вкусны намазок. А если добавить зелень, специи – вы получите ресторанную закуску за 2 минуты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной рыбной намазки, с крем-сыром.
Ингредиенты:
- Спинка лосося (холодная копченая) 1 шт.
- Крем-сыр 100 г
- Горчица 1 ч. л.
- Зелень
- Лимонный сок
Способ приготовления:
1. Разберите рыбу, чтобы не было косточек.
2. Добавьте крем-сыр, зелень, горчицу, лимонный сок, перемешайте.
Подавайте с гренками!
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