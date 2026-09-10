Ресторанная закуска за копейки: рецепт намазки из рыбы за 3 минуты

Запеченная рыба – идеальная основа для вкусны намазок. А если добавить зелень, специи – вы получите ресторанную закуску за 2 минуты.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной рыбной намазки, с крем-сыром.

Ингредиенты:

Спинка лосося (холодная копченая) 1 шт.

Крем-сыр 100 г

Горчица 1 ч. л.

Зелень

Лимонный сок

Способ приготовления:

1. Разберите рыбу, чтобы не было косточек.

2. Добавьте крем-сыр, зелень, горчицу, лимонный сок, перемешайте.

Подавайте с гренками!

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