В сезон клубники домашнее мороженое становится одним из лучших десертов для всей семьи. Для его приготовления не требуется много продуктов или сложных кулинарных навыков. Всего три ингредиента помогут получить нежный десерт с насыщенным ягодным вкусом. Такое клубничное мороженое можно приготовить дома и наслаждаться им даже в самые жаркие летние дни.

Идея приготовления домашнего клубничного мороженого опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.

Ингредиенты:

клубника – 500 г

сгущенное молоко – 200 г

сливки 33% – 50 мл.

Способ приготовления:

1. Клубнику тщательно вымойте, удалите плодоножки и просушите.

2. Переложите ягоды в чашу блендера. Добавьте сгущенное молоко и сливки.

3. Взбейте все ингредиенты до получения полностью однородной, гладкой массы без кусочков ягод.

4. Если у вас есть мороженица, перелейте смесь в чашу прибора и готовьте в соответствии с инструкцией производителя, пока масса не станет густой и кремообразной.

5. Если мороженицы нет, перелейте смесь в подходящий для замораживания контейнер и поставьте в морозильную камеру. Для более нежной текстуры желательно перемешивать мороженое каждые 30–40 минут в течение первых двух часов.

6. После приготовления или взбивания в мороженице оставьте десерт в морозильной камере ещё на 2-3 часа, чтобы он приобрел более плотную консистенцию.

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