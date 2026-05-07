Рецепт намазки на хлеб из тунца: подойдет на любой случай

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,0 т.
Намазка из тунца – это один из самых простых вариантов быстрой закуски, которую можно приготовить за считанные минуты. Она прекрасно подходит для завтрака, перекуса или праздничного стола. Сочетание рыбной консервы, яиц и свежего огурца делает блюдо нежным и одновременно очень сытным. Такую намазку легко подать на хрустящем тосте, в тарталетках или завернуть в лаваш. Для приготовления понадобятся доступные ингредиенты, которые часто есть дома.

Идея приготовления ленивой намазки с тунцом опубликована на странице фудблогера anna zelenska в Instagram.

Ингредиенты:

  • яйца – 3-4 шт.
  • тунец консервированный – 2 банки
  • майонез – 1,5 ст.л.
  • огурец – 1 большой
  • зеленый лук – 50 г
  • соль – по вкусу
  • перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварите яйца до готовности и охладите. Очистите их от скорлупы и переложите в глубокую миску.

2. Разомните яйца вилкой до мелкой крошки.

3. Добавьте консервированный тунец, предварительно слив лишнюю жидкость. Хорошо перемешайте массу.

4. Нарежьте огурец маленькими кубиками. Если овощ очень сочный, немного отожмите его, чтобы намазка не была водянистой.

5. Мелко нарежьте зеленый лук и добавьте к остальным ингредиентам.

6. Заправьте массу майонезом, посолите и поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте до однородности.

7. Подавайте намазку на поджаренном хлебе, крекерах или используйте как начинку для лаваша или тарталеток.

