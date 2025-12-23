Рождественский калач: рассказываем, что символизирует выпечка и делимся рецептом

Рождественский калач с маковой начинкой

Рождественский калач – это ритуальная украинская выпечка из пшеничной муки, которая формируется из переплетенного сдобного теста. Калач – это символ благополучия, удачи и щедрости, поэтому не зря его традиционно пекут на святой вечер. Готовить калач нужно обязательно на сдобном тесте, добавляя мак.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного калача с маком, который готовится на опаре.

Для заварки:

  • Мука – 150 г + Молоко кипяченое – 225 г

Далее опара:

  • Дрожжи сухие – 8 г
  • Сахар – 30 г
  • Мука – 60 г муки
  • Молоко теплое – 150 г

Для замеса:

  • Мука – 540 г
  • Желтки – 5 шт +1 яйцо
  • Сахар – 190 г
  • Соль – 7 г
  • Сливочное масло – 150 г
  • Мак

Способ приготовления:

1. Заварка: смешиваем, накрываем пленкой и оставляем остыть.

2. Опара: все смешиваем и оставляем на 20 минут. К заварке добавляем готовую опару, перемешиваем, накрываем пленкой и оставляем на 30 минут.

3. Для замеса основного теста: яичные желтки и 1 яйцо взбиваем с сахаром и солью. Вливаем в смесь заварки и опары, постепенно вводим муку. Вымешиваем 5-7 мин в кухонном комбайне насадкой крюк. Постепенно вводим масло. Тесто должно быть эластичным и гладким. Оставляем подходить 2-3 часа.

4. Формируем косичку и ободок по периметру, посыпьте маком. Смажьте желтком с молоком и выпекайте 40-45 минут при 180С.

