Рождественский калач: рассказываем, что символизирует выпечка и делимся рецептом
Рождественский калач – это ритуальная украинская выпечка из пшеничной муки, которая формируется из переплетенного сдобного теста. Калач – это символ благополучия, удачи и щедрости, поэтому не зря его традиционно пекут на святой вечер. Готовить калач нужно обязательно на сдобном тесте, добавляя мак.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного калача с маком, который готовится на опаре.
Для заварки:
- Мука – 150 г + Молоко кипяченое – 225 г
Далее опара:
- Дрожжи сухие – 8 г
- Сахар – 30 г
- Мука – 60 г муки
- Молоко теплое – 150 г
Для замеса:
- Мука – 540 г
- Желтки – 5 шт +1 яйцо
- Сахар – 190 г
- Соль – 7 г
- Сливочное масло – 150 г
- Мак
Способ приготовления:
1. Заварка: смешиваем, накрываем пленкой и оставляем остыть.
2. Опара: все смешиваем и оставляем на 20 минут. К заварке добавляем готовую опару, перемешиваем, накрываем пленкой и оставляем на 30 минут.
3. Для замеса основного теста: яичные желтки и 1 яйцо взбиваем с сахаром и солью. Вливаем в смесь заварки и опары, постепенно вводим муку. Вымешиваем 5-7 мин в кухонном комбайне насадкой крюк. Постепенно вводим масло. Тесто должно быть эластичным и гладким. Оставляем подходить 2-3 часа.
4. Формируем косичку и ободок по периметру, посыпьте маком. Смажьте желтком с молоком и выпекайте 40-45 минут при 180С.
