Рождественский калач – это ритуальная украинская выпечка из пшеничной муки, которая формируется из переплетенного сдобного теста. Калач – это символ благополучия, удачи и щедрости, поэтому не зря его традиционно пекут на святой вечер. Готовить калач нужно обязательно на сдобном тесте, добавляя мак.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного калача с маком, который готовится на опаре.

Для заварки:

Мука – 150 г + Молоко кипяченое – 225 г

Далее опара:

Дрожжи сухие – 8 г

Сахар – 30 г

Мука – 60 г муки

Молоко теплое – 150 г

Для замеса:

Мука – 540 г

Желтки – 5 шт +1 яйцо

Сахар – 190 г

Соль – 7 г

Сливочное масло – 150 г

Мак

Способ приготовления:

1. Заварка: смешиваем, накрываем пленкой и оставляем остыть.

2. Опара: все смешиваем и оставляем на 20 минут. К заварке добавляем готовую опару, перемешиваем, накрываем пленкой и оставляем на 30 минут.

3. Для замеса основного теста: яичные желтки и 1 яйцо взбиваем с сахаром и солью. Вливаем в смесь заварки и опары, постепенно вводим муку. Вымешиваем 5-7 мин в кухонном комбайне насадкой крюк. Постепенно вводим масло. Тесто должно быть эластичным и гладким. Оставляем подходить 2-3 часа.

4. Формируем косичку и ободок по периметру, посыпьте маком. Смажьте желтком с молоком и выпекайте 40-45 минут при 180С.

