Рулет из лаваша с крабовой начинкой: рецепт бюджетной закуски за 10 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
213
Рецепт закуски

Лаваш и крабовые палочки – лучший набор продуктов для приготовления вкусных трубочек, пирогов, запеканок, а также десертов. Еще из лаваша можно сделать вкусный "Наполеон".

Рулет из лаваша с крабовой начинкой: рецепт бюджетной закуски за 10 минут

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из лаваша, с сыром и крабовыми палочками. 

Рулет из лаваша с крабовой начинкой: рецепт бюджетной закуски за 10 минут

Ингредиенты:

  • лаваш

Начинка:

  • крабовые палочки 400 г
  • плавленые сырки 4 шт.
  • яйца 4 шт.
  • майонез 2 ст. л.
  • чеснок 2 зуб.
  • листья салата

Способ приготовления:

1. Намазка: натрите сырки, чеснок, майонез, специи, перемешайте.

Рулет из лаваша с крабовой начинкой: рецепт бюджетной закуски за 10 минут

2. Смажьте лаваш намазкой, сверху крабовые палочки, листья салата и сверните.

Рулет из лаваша с крабовой начинкой: рецепт бюджетной закуски за 10 минут

3. Порежьте рулет и подавайте.

Рулет из лаваша с крабовой начинкой: рецепт бюджетной закуски за 10 минут

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты