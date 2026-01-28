Все рецепты
Рулет из лаваша с крабовой начинкой: рецепт бюджетной закуски за 10 минут
Лаваш и крабовые палочки – лучший набор продуктов для приготовления вкусных трубочек, пирогов, запеканок, а также десертов. Еще из лаваша можно сделать вкусный "Наполеон".
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из лаваша, с сыром и крабовыми палочками.
Ингредиенты:
- лаваш
Начинка:
- крабовые палочки 400 г
- плавленые сырки 4 шт.
- яйца 4 шт.
- майонез 2 ст. л.
- чеснок 2 зуб.
- листья салата
Способ приготовления:
1. Намазка: натрите сырки, чеснок, майонез, специи, перемешайте.
2. Смажьте лаваш намазкой, сверху крабовые палочки, листья салата и сверните.
3. Порежьте рулет и подавайте.
