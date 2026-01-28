Лаваш и крабовые палочки – лучший набор продуктов для приготовления вкусных трубочек, пирогов, запеканок, а также десертов. Еще из лаваша можно сделать вкусный "Наполеон".

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из лаваша, с сыром и крабовыми палочками.

Ингредиенты:

лаваш

Начинка:

крабовые палочки 400 г

плавленые сырки 4 шт.

яйца 4 шт.

майонез 2 ст. л.

чеснок 2 зуб.

листья салата

Способ приготовления:

1. Намазка: натрите сырки, чеснок, майонез, специи, перемешайте.

2. Смажьте лаваш намазкой, сверху крабовые палочки, листья салата и сверните.

3. Порежьте рулет и подавайте.

