Весна и лето – идеальное время, чтобы приготовить вкусные, полезные блюда из кабачков. Очень вкусные из него получатся закуски, салаты, пасты, запеканки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рулетиков из кабачка, с сыром и икрой.

Ингредиенты:

кабачки

яйца

мука

крем-сыр

укроп

икру

специи

Способ приготовления:

1. Сначала кабачки нарезаем слайсами, солим и смачиваем сначала в муке затем во взбитых яйцах и обжариваем.

2. Когда остынут, смазываем крем сыром, выкладываем укроп, икру и скручиваем в рулеты.

