Рулетики из кабачков с вкусной начинкой: рецепт закуски за 10 минут
Весна и лето – идеальное время, чтобы приготовить вкусные, полезные блюда из кабачков. Очень вкусные из него получатся закуски, салаты, пасты, запеканки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рулетиков из кабачка, с сыром и икрой.
Ингредиенты:
- кабачки
- яйца
- мука
- крем-сыр
- укроп
- икру
- специи
Способ приготовления:
1. Сначала кабачки нарезаем слайсами, солим и смачиваем сначала в муке затем во взбитых яйцах и обжариваем.
2. Когда остынут, смазываем крем сыром, выкладываем укроп, икру и скручиваем в рулеты.
