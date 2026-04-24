Рулетики из кабачков с вкусной начинкой: рецепт закуски за 10 минут

Весна и лето – идеальное время, чтобы приготовить вкусные, полезные блюда из кабачков. Очень вкусные из него получатся закуски, салаты, пасты, запеканки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рулетиков из кабачка, с сыром и икрой.

Ингредиенты: 

  • кабачки
  • яйца
  • мука
  • крем-сыр
  • укроп
  • икру
  • специи

Способ приготовления: 

1. Сначала кабачки нарезаем слайсами, солим и смачиваем сначала в муке затем во взбитых яйцах и обжариваем.

2. Когда остынут, смазываем крем сыром, выкладываем укроп, икру и скручиваем в рулеты.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

