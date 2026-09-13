С чем вкусно и сытно запечь картошку: блюдо на любой случай

Картофель, запеченный в духовке, хорошо сочетается с простыми продуктами, которые почти всегда есть под рукой. Если добавить сосиски, помидоры, специи и немного сыра, можно получить полноценное горячее блюдо без сложной подготовки. Больше всего времени занимает именно запекание, а все ингредиенты нужно лишь подготовить и смешать.

Идея приготовления запеченного картофеля с сосисками опубликована на странице foodblog kristi в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 1 кг.

молочные сосиски – 500 г

помидоры – 250 г

чеснок – 2-3 зубчика

майонез – 2 ст.л.

твёрдый сыр – 100-150 г

соль – по вкусу

чёрный перец – по вкусу

сушеный чеснок – по вкусу

паприка – по вкусу

итальянские травы – по вкусу

укроп – для подачи

петрушка – для подачи

Способ приготовления:\

1. Картофель нужно очистить и нарезать средними кусочками. Переложить его в кастрюлю, залить водой и после закипания проварить примерно 5 минут.

2. Картофель должен лишь слегка размягчиться, но не развариться. После этого воду нужно слить.

3. Нарезать сосиски кусочками, а помидоры разделить на небольшие части. Чеснок очистить и мелко нарезать или пропустить через пресс.

4. Подготовленный картофель переложить в форму для запекания. Добавить сосиски, помидоры и чеснок.

5. Посолить, поперчить, добавить сушеный чеснок, паприку и итальянские травы. Добавить майонез и хорошо перемешать, чтобы соус и специи равномерно распределились по ингредиентам.

6. Накрыть форму фольгой и поставить в разогретую до 190 градусов духовку. Запекать примерно 20 минут.

7. Затем фольгу нужно снять и вернуть форму в духовку еще примерно на 15 минут, чтобы картофель и сосиски хорошо подрумянились. Точное время зависит от сорта картофеля, размера кусочков и особенностей духовки.

8. Примерно за 5 минут до готовности блюдо нужно посыпать натертым твердым сыром. Вернуть форму в духовку, чтобы сыр расплавился и слегка подрумянился.

9. Готовый картофель с сосисками посыпать свежим укропом и петрушкой и подавать горячим.

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