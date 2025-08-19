Картофель всегда есть на каждой кухне, поэтому такой продукт стоит использовать для приготовления быстрого ужина. Овощ можно вкусно протушить с курицей, а для нежного вкуса добавить крем-сыр. Вы очень быстро справитесь с таким блюдом.

Идея приготовления тушеного картофеля в сырном соусе опубликована на странице фудблогера tsarlova n в Instagram.

Ингредиенты:

картофель

морковь

лук

куриные бедра без косточки

крем-сыр

зелень

специи: соль, перец, сухой чеснок

Способ приготовления:

1. Обжарить куриное мясо.

2. Добавить натертую морковь и лук.

3. Жарить 10 минут.

4. Туда же добавить картофель нарезанный кубиком и еще 10 минут обжарить.

5. Добавить крем-сыр, специи, залить все водой.

6. Перемешать и тушить до готовности.

7. В конце добавить зелень.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: