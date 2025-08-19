Все рецепты
С чем вкусно потушить картошку на обед: рецепт, который понравится всем
Картофель всегда есть на каждой кухне, поэтому такой продукт стоит использовать для приготовления быстрого ужина. Овощ можно вкусно протушить с курицей, а для нежного вкуса добавить крем-сыр. Вы очень быстро справитесь с таким блюдом.
Идея приготовления тушеного картофеля в сырном соусе опубликована на странице фудблогера tsarlova n в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель
- морковь
- лук
- куриные бедра без косточки
- крем-сыр
- зелень
- специи: соль, перец, сухой чеснок
Способ приготовления:
1. Обжарить куриное мясо.
2. Добавить натертую морковь и лук.
3. Жарить 10 минут.
4. Туда же добавить картофель нарезанный кубиком и еще 10 минут обжарить.
5. Добавить крем-сыр, специи, залить все водой.
6. Перемешать и тушить до готовности.
7. В конце добавить зелень.
