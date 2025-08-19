С чем вкусно потушить картошку на обед: рецепт, который понравится всем

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,3 т.
С чем вкусно потушить картошку на обед: рецепт, который понравится всем

Картофель всегда есть на каждой кухне, поэтому такой продукт стоит использовать для приготовления быстрого ужина. Овощ можно вкусно протушить с курицей, а для нежного вкуса добавить крем-сыр. Вы очень быстро справитесь с таким блюдом.

Идея приготовления тушеного картофеля в сырном соусе опубликована на странице фудблогера tsarlova n в Instagram.

С чем вкусно потушить картошку на обед: рецепт, который понравится всем

Ингредиенты:

  • картофель
  • морковь
  • лук
  • куриные бедра без косточки
  • крем-сыр
  • зелень
  • специи: соль, перец, сухой чеснок

Способ приготовления:

С чем вкусно потушить картошку на обед: рецепт, который понравится всем

1. Обжарить куриное мясо.

2. Добавить натертую морковь и лук.

С чем вкусно потушить картошку на обед: рецепт, который понравится всем

3. Жарить 10 минут.

4. Туда же добавить картофель нарезанный кубиком и еще 10 минут обжарить.

С чем вкусно потушить картошку на обед: рецепт, который понравится всем

5. Добавить крем-сыр, специи, залить все водой.

С чем вкусно потушить картошку на обед: рецепт, который понравится всем

6. Перемешать и тушить до готовности.

7. В конце добавить зелень.

С чем вкусно потушить картошку на обед: рецепт, который понравится всем

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты