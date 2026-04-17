Салат "Апрель" из пекинской капусты для праздничного стола: делимся оригинальным рецептом
Если вы хотите приготовить вкусный и легкий салат, идеальным вариантом для основы будет любая капуста, а особенно вкусно будет – с пекинской. Она к тому же хорошо сочетается со всеми овощами, сырами, крабовыми палочками, филе.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного салата из пекинской капусты.
Ингредиенты:
- пекинская капуста
- огурцы свежие
- зеленый лук
- майонез
- кукуруза
- филе запеченное или вареное
- яйца вареные
- сыр твердый
Способ приготовления:
1. Порежьте мелко капусту, огурцы произвольно, филе разберите на волокна.
2. Добавьте кукурузу, лук мелко порезанный, майонез, специи и сыр тертый.
