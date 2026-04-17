Салат "Апрель" из пекинской капусты для праздничного стола: делимся оригинальным рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
Салат 'Апрель' из пекинской капусты для праздничного стола: делимся оригинальным рецептом

Если вы хотите приготовить вкусный и легкий салат, идеальным вариантом для основы будет любая капуста, а особенно вкусно будет – с пекинской. Она к тому же хорошо сочетается со всеми овощами, сырами, крабовыми палочками, филе.

Салат "Апрель" из пекинской капусты для праздничного стола: делимся оригинальным рецептом

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного салата из пекинской капусты.

Ингредиенты:

  • пекинская капуста
  • огурцы свежие
  • зеленый лук
  • майонез
  • кукуруза 
  • филе запеченное или вареное 
  • яйца вареные 
  • сыр твердый 

Способ приготовления: 

1. Порежьте мелко капусту, огурцы произвольно, филе разберите на волокна.

Салат "Апрель" из пекинской капусты для праздничного стола: делимся оригинальным рецептом

2. Добавьте кукурузу, лук мелко порезанный, майонез, специи и сыр тертый. 

Салат "Апрель" из пекинской капусты для праздничного стола: делимся оригинальным рецептом

