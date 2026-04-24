Все рецепты
Салат из фиолетовой капусты: рецепт вкусного и полезного блюда на любой случай
Салаты – лучший вариант блюда для обеда и ужина. Готовить их можно из любых овощей, зелени, капусты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из филе, с фиолетовой капустой.
Ингредиенты:
- куриное филе
- консервированная кукуруза
- огурец
- фиолетовая капуста
- морковь по-корейски
Способ приготовления:
1. Сначала филе обжариваем в специях, или запекаем.
2. Нарезаем и выкладываем на тарелку для подачи, туда же выкладываем все остальные ингредиенты.
3. В середину майонез и горчицу в зернах и смакуем.
