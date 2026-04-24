Салаты – лучший вариант блюда для обеда и ужина. Готовить их можно из любых овощей, зелени, капусты.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из филе, с фиолетовой капустой.

Ингредиенты:

куриное филе

консервированная кукуруза

огурец

фиолетовая капуста

морковь по-корейски

Способ приготовления:

1. Сначала филе обжариваем в специях, или запекаем.

2. Нарезаем и выкладываем на тарелку для подачи, туда же выкладываем все остальные ингредиенты.

3. В середину майонез и горчицу в зернах и смакуем.

