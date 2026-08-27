Салат из капусты на каждый день: делимся рецептом
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Домашние салаты лучше всего готовить из свежих овощей, зелени. А для того, чтобы блюдо было более сытным, добавьте креветки, мясо.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого в приготовлении салата их капусты.
Ингредиенты:
- Капуста
- Огурец
- Зеленый лук
- Укроп
- Консервированная кукуруза
- Вареные яйца (белок)
Заправка:
- Желтки
- Греческий йогурт
- Лимонный сок
- Горчица
Способ приготовления:
1. Нарежьте мелко капусту, добавьте порезанные огурцы, зелень. Всыпьте кукурузу, яйца кубиком.
2. Смешайте все для заправки, добавьте в салат, перемешайте.
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