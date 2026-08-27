Салат из капусты на каждый день: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
96
Рецепт салата из капусты
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Домашние салаты лучше всего готовить из свежих овощей, зелени. А для того, чтобы блюдо было более сытным, добавьте креветки, мясо. 

Что приготовить из капусты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого в приготовлении салата их капусты. 

Ингредиенты: 

  • Капуста
  • Огурец
  • Зеленый лук
  • Укроп
  • Консервированная кукуруза
  • Вареные яйца (белок)

Заправка:

  • Желтки
  • Греческий йогурт
  • Лимонный сок
  • Горчица

Способ приготовления: 

1. Нарежьте мелко капусту, добавьте порезанные огурцы, зелень. Всыпьте кукурузу, яйца кубиком. 

Ингредиенты для блюда

2. Смешайте все для заправки, добавьте в салат, перемешайте.

Готовый салат

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