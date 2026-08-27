Салат из капусты на каждый день: делимся рецептом

Домашние салаты лучше всего готовить из свежих овощей, зелени. А для того, чтобы блюдо было более сытным, добавьте креветки, мясо.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого в приготовлении салата их капусты.

Ингредиенты:

Капуста

Огурец

Зеленый лук

Укроп

Консервированная кукуруза

Вареные яйца (белок)

Заправка:

Желтки

Греческий йогурт

Лимонный сок

Горчица

Способ приготовления:

1. Нарежьте мелко капусту, добавьте порезанные огурцы, зелень. Всыпьте кукурузу, яйца кубиком.

2. Смешайте все для заправки, добавьте в салат, перемешайте.

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