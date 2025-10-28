Крабовые салаты – лучшее блюдо для праздничного стола. Готовить их можно добавляя любые овощи, зелень, сыр, яйца, кукурузу.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного салата из крабовых палочек и сыра.

Ингредиенты:

крабовые палочки 300 г

огурец 1 шт.

яйца 4 шт.

сыр 150 г

кукуруза консервированная 1 б

майонез

Способ приготовления:

1. Крабовые палочки порвите или порежьте вместе с огурцами.

2. Сыр и яйца натрите.

3. Соберите салат слоями. Сверху украсьте кукурузой и зеленью.

