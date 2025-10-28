Салат из крабовых палочек "Афродита": рецепт блюда для праздничного стола

Рецепт блюда

Крабовые салаты – лучшее блюдо для праздничного стола. Готовить их можно добавляя любые овощи, зелень, сыр, яйца, кукурузу. 

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного салата из крабовых палочек и сыра. 

Ингредиенты:

  • крабовые палочки 300 г
  • огурец 1 шт.
  • яйца 4 шт.
  • сыр 150 г
  • кукуруза консервированная 1 б
  • майонез

Способ приготовления: 

1. Крабовые палочки порвите или порежьте вместе с огурцами. 

2. Сыр и яйца натрите. 

3. Соберите салат слоями. Сверху украсьте кукурузой и зеленью. 

