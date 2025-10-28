Видео дня
Салат из крабовых палочек "Афродита": рецепт блюда для праздничного стола
Крабовые салаты – лучшее блюдо для праздничного стола. Готовить их можно добавляя любые овощи, зелень, сыр, яйца, кукурузу.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного салата из крабовых палочек и сыра.
Ингредиенты:
- крабовые палочки 300 г
- огурец 1 шт.
- яйца 4 шт.
- сыр 150 г
- кукуруза консервированная 1 б
- майонез
Способ приготовления:
1. Крабовые палочки порвите или порежьте вместе с огурцами.
2. Сыр и яйца натрите.
3. Соберите салат слоями. Сверху украсьте кукурузой и зеленью.
