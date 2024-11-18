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Салат из макарон, с авокадо, крем-сыром и черри: рецепт сытного блюда для ужина
Если вы хотите очень быстро приготовить вкусное и сытное блюдо для ужина, идеальным вариантом будут макароны. Стоит отметить, что они отлично сочетаются со свежими овощами, зеленью, сыром.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из макарон, с авокадо, крем-сыром и черри.
Ингредиенты:
- Отварные макароны
- Авокадо – 1 шт
- Крем-сыр – 100 г
- Зеленый лук – по вкусу
- Черри – 10-15 шт.
- Кукуруза консервированная – 3 ст.л.
- Соль/перец – по вкусу
- Моцарелла – 80 г
Способ приготовления:
1. Макароны отвариваем согласно инструкции.
2. Авокадо растираем вилкой в пюре, добавляем крем-сыр, соль, перец, измельченный лук, нарезанные черри, тертую моцареллу, кукурузу и готовые макароны. Все тщательно смешиваем.
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