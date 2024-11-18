Салат из макарон, с авокадо, крем-сыром и черри: рецепт сытного блюда для ужина

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Салат из макарон, с авокадо, крем-сыром и черри: рецепт сытного блюда для ужина

Если вы хотите очень быстро приготовить вкусное и сытное блюдо для ужина, идеальным вариантом будут макароны. Стоит отметить, что они отлично сочетаются со свежими овощами, зеленью, сыром. 

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Сытное блюдо из макарон

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из макарон, с авокадо, крем-сыром и черри. 

Рецепт салата

Ингредиенты: 

  • Отварные макароны
  • Авокадо – 1 шт
  • Крем-сыр – 100 г 
  • Зеленый лук – по вкусу
  • Черри – 10-15 шт.
  • Кукуруза консервированная – 3 ст.л.
  • Соль/перец – по вкусу
  • Моцарелла – 80 г

Способ приготовления: 

1. Макароны отвариваем согласно инструкции.

Овощи для блюда

2. Авокадо растираем вилкой в пюре, добавляем крем-сыр, соль, перец, измельченный лук, нарезанные черри, тертую моцареллу, кукурузу и готовые макароны. Все тщательно смешиваем.

Готовый салат

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