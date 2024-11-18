Если вы хотите очень быстро приготовить вкусное и сытное блюдо для ужина, идеальным вариантом будут макароны. Стоит отметить, что они отлично сочетаются со свежими овощами, зеленью, сыром.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из макарон, с авокадо, крем-сыром и черри.

Ингредиенты:

Отварные макароны

Авокадо – 1 шт

Крем-сыр – 100 г

Зеленый лук – по вкусу

Черри – 10-15 шт.

Кукуруза консервированная – 3 ст.л.

Соль/перец – по вкусу

Моцарелла – 80 г

Способ приготовления:

1. Макароны отвариваем согласно инструкции.

2. Авокадо растираем вилкой в пюре, добавляем крем-сыр, соль, перец, измельченный лук, нарезанные черри, тертую моцареллу, кукурузу и готовые макароны. Все тщательно смешиваем.

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