Салат из молодой капусты "Галя балованная" на каждый день: рецепт легкого и вкусного блюда
Молодая капуста – один из самых простых, вкусных и полезных овощей для приготовления вкусных и легких салатов. Стоит отметить, что капуста хорошо сочетается со всеми овощами, зеленью, сырами.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата из молодой капусты, с огурцами и зеленым луком.
Ингредиенты:
- молодая капуста
- свежие огурцы
- зеленый лук
- помидор или редиска
- сметана
- специи
Способ приготовления:
1. Порежьте мелко капусту, огурцы полукольцами, помидор произвольно. Лук мелко нарежьте.
2. Добавьте специи, сметану и перемешайте.
