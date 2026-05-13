Салат из молодой капусты "Галя балованная" на каждый день: рецепт легкого и вкусного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
5,3 т.
Молодая капуста – один из самых простых, вкусных и полезных овощей для приготовления вкусных и легких салатов. Стоит отметить, что капуста хорошо сочетается со всеми овощами, зеленью, сырами.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата из молодой капусты, с огурцами и зеленым луком.

Ингредиенты:

  • молодая капуста
  • свежие огурцы
  • зеленый лук
  • помидор или редиска
  • сметана
  • специи

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко капусту, огурцы полукольцами, помидор произвольно. Лук мелко нарежьте.

2. Добавьте специи, сметану и перемешайте.

