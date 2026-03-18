Салат из молодой капусты "Весенний" с вкусной заправкой: готовится блюдо элементарно
Молодая капуста – лучший овощ для приготовления вкусных, легких и полезных салатов, а также из нее получатся очень нежные голубцы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного и быстрого в приготовлении салата.
Ингредиенты:
- филе курицы
- молодая капуста
- черри
- огурец
- фиолетовый лук
Для заправки:
- белый йогурт/майонез
- горчица в зернах
Способ приготовления:
1. К курице добавляем специи и обжариваем до золотистой корочки на разогретой сковороде.
2. Капусту шинкуем и перекладываем в тарелку, добавляем все остальные овощи и курицу.
3. Заправляем заправкой из йогурта и горчицы.
