Молодая капуста – лучший овощ для приготовления вкусных, легких и полезных салатов, а также из нее получатся очень нежные голубцы.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного и быстрого в приготовлении салата.

Ингредиенты:

филе курицы

молодая капуста

черри

огурец

фиолетовый лук

Для заправки:

белый йогурт/майонез

горчица в зернах

Способ приготовления:

1. К курице добавляем специи и обжариваем до золотистой корочки на разогретой сковороде.

2. Капусту шинкуем и перекладываем в тарелку, добавляем все остальные овощи и курицу.

3. Заправляем заправкой из йогурта и горчицы.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: