Салат из молодой капусты "Весенний" с вкусной заправкой: готовится блюдо элементарно

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,6 т.
Молодая капуста – лучший овощ для приготовления вкусных, легких и полезных салатов, а также из нее получатся очень нежные голубцы.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного и быстрого в приготовлении салата.

Ингредиенты: 

  • филе курицы
  • молодая капуста
  • черри
  • огурец
  • фиолетовый лук

Для заправки:

  • белый йогурт/майонез
  • горчица в зернах

Способ приготовления: 

1. К курице добавляем специи и обжариваем до золотистой корочки на разогретой сковороде.

2. Капусту шинкуем и перекладываем в тарелку, добавляем все остальные овощи и курицу.

3. Заправляем заправкой из йогурта и горчицы.

