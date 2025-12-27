Куриная печень – идеальная основа для приготовления вкусных салатов, а также закусок. Еще из нее можно приготовить паштет. Для того, чтобы печень не горчила, ее нужно замочить в молоке.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из печени, с морковью и майонезом.

Ингредиенты:

куриная печень 500 г

лук 1 крупный

морковь 2 шт.

консервированный зеленый горошек 1 банка

майонез по вкусу

соль, черный перец по вкусу

лавровый лист 1-2 шт.

сливочное масло или растительное масло и немного сахара для обжаривания

Способ приготовления:

1. Отвариваем печень: куриную печень очистить от лишнего, залить водой, добавить лавровый лист и соль. Варить до готовности. Затем слить воду, охладить и нарезать соломкой.

2. Обжариваем овощи: лук мелко нарезать кубиком, морковь натереть на терке. Обжарить лук до прозрачности, добавить морковь, соль, немного сахара и тушить под крышкой на маленьком огне до готовности. Дать остыть.

3. В большую миску выложить печень, добавить охлажденную зажарку, зеленый горошек. Приправить черным перцем, добавить майонез и хорошо перемешать.

