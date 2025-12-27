Салат из печени для новогоднего стола: самый простой рецепт сытного блюда
Куриная печень – идеальная основа для приготовления вкусных салатов, а также закусок. Еще из нее можно приготовить паштет. Для того, чтобы печень не горчила, ее нужно замочить в молоке.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из печени, с морковью и майонезом.
Ингредиенты:
- куриная печень 500 г
- лук 1 крупный
- морковь 2 шт.
- консервированный зеленый горошек 1 банка
- майонез по вкусу
- соль, черный перец по вкусу
- лавровый лист 1-2 шт.
- сливочное масло или растительное масло и немного сахара для обжаривания
Способ приготовления:
1. Отвариваем печень: куриную печень очистить от лишнего, залить водой, добавить лавровый лист и соль. Варить до готовности. Затем слить воду, охладить и нарезать соломкой.
2. Обжариваем овощи: лук мелко нарезать кубиком, морковь натереть на терке. Обжарить лук до прозрачности, добавить морковь, соль, немного сахара и тушить под крышкой на маленьком огне до готовности. Дать остыть.
3. В большую миску выложить печень, добавить охлажденную зажарку, зеленый горошек. Приправить черным перцем, добавить майонез и хорошо перемешать.
