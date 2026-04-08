Пекинская капуста – лучший овощ для приготовления вкусных салатов на каждый день и для праздничного стола. Стоит отметить, что капуста идеально сочетается со всеми овощами, а также сыром, рыбой, крабовыми палочками, колбасками.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из пекинской капусты.

Ингредиенты:

капуста пекинская 250 г

копченая колбаса 170 г

кукуруза консервированная

сухарики со вкусом бекона 70 г

соль по вкусу

майонез по вкусу

Способ приготовления:

1. В миску добавляем тонко нашинкованную капусту.

2. Добавляем кукурузу консервированную, нарезанную тоненькой соломкой колбасу копченую, сухарики и заправляем все майонезом, соль по вкусу.

Перемешайте и можно подавать!

