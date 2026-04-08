Салат из пекинской капусты для пасхального стола: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
132
Пекинская капуста – лучший овощ для приготовления вкусных салатов на каждый день и для праздничного стола. Стоит отметить, что капуста идеально сочетается со всеми овощами, а также сыром, рыбой, крабовыми палочками, колбасками.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из пекинской капусты. 

Ингредиенты:

  • капуста пекинская 250 г
  • копченая колбаса 170 г
  • кукуруза консервированная
  • сухарики со вкусом бекона 70 г
  • соль по вкусу
  • майонез по вкусу

Способ приготовления: 

1. В миску добавляем тонко нашинкованную капусту.

2. Добавляем кукурузу консервированную, нарезанную тоненькой соломкой колбасу копченую, сухарики и заправляем все майонезом, соль по вкусу.

Перемешайте и можно подавать!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты