Салат из пекинской капусты для пасхального стола: делимся легким рецептом
Пекинская капуста – лучший овощ для приготовления вкусных салатов на каждый день и для праздничного стола. Стоит отметить, что капуста идеально сочетается со всеми овощами, а также сыром, рыбой, крабовыми палочками, колбасками.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из пекинской капусты.
Ингредиенты:
- капуста пекинская 250 г
- копченая колбаса 170 г
- кукуруза консервированная
- сухарики со вкусом бекона 70 г
- соль по вкусу
- майонез по вкусу
Способ приготовления:
1. В миску добавляем тонко нашинкованную капусту.
2. Добавляем кукурузу консервированную, нарезанную тоненькой соломкой колбасу копченую, сухарики и заправляем все майонезом, соль по вкусу.
Перемешайте и можно подавать!
