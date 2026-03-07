Пекинская капуста и крабовые палочки – идеальное сочетание продуктов для приготовления вкусных салатов. Для яркого вкуса добавьте свежие огурцы, лук, чеснок.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного крабового салата, который готовится 10 минут.

Ингредиенты:

крабовые палочки

пекинская капуста

вареные яйца

огурец

твердый сыр

консервированная кукуруза

соль, майонез

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты нарежьте кубиком, капусту мелко.

2. Добавьте майонез, тертый твердый сыр и специи, перемешайте.

