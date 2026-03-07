Все рецепты
Салат из пекинской капусты и крабовых палочек: самый простой и легкий рецепт блюда
Пекинская капуста и крабовые палочки – идеальное сочетание продуктов для приготовления вкусных салатов. Для яркого вкуса добавьте свежие огурцы, лук, чеснок.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного крабового салата, который готовится 10 минут.
Ингредиенты:
- крабовые палочки
- пекинская капуста
- вареные яйца
- огурец
- твердый сыр
- консервированная кукуруза
- соль, майонез
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты нарежьте кубиком, капусту мелко.
2. Добавьте майонез, тертый твердый сыр и специи, перемешайте.
