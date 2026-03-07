Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Салат из пекинской капусты и крабовых палочек: самый простой и легкий рецепт блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
108
Пекинская капуста и крабовые палочки – идеальное сочетание продуктов для приготовления вкусных салатов. Для яркого вкуса добавьте свежие огурцы, лук, чеснок.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного крабового салата, который готовится 10 минут.

Ингредиенты:

  • крабовые палочки
  • пекинская капуста
  • вареные яйца
  • огурец
  • твердый сыр
  • консервированная кукуруза
  • соль, майонез

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты нарежьте кубиком, капусту мелко.

2. Добавьте майонез, тертый твердый сыр и специи, перемешайте.

