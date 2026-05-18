Салат из пекинской капусты на каждый день: делимся легким рецептом блюда за 5 минут
Салат – это всегда идеальное блюдо для любого приема пищи. Готовить салаты можно готовить из любых овощей, зелени. А для сытного варианта добавьте сыр, яйца, креветки, мясо.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из пекинской капусты.
Ингредиенты:
- пол небольшой пекинской капусты
- половина длинного огурца
- полбанки кукурузы
- 1 запеченное куриное филе
- зелень (по желанию)
Соус:
- 3 ст. ложки йогурта или сметаны
- 2 ч.ложки горчицы в зернах
- 1 ч.ложка лимонного сока
- 2 ст. ложки масла
- соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Порежьте мелко капусту, огурцы произвольно. Добавьте кукурузу, филе порезанные кубиком и зелень.
2. Смешайте все для соуса, добавьте в салат, перемешайте.
