Салат – это всегда идеальное блюдо для любого приема пищи. Готовить салаты можно готовить из любых овощей, зелени. А для сытного варианта добавьте сыр, яйца, креветки, мясо.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из пекинской капусты.

Ингредиенты:

пол небольшой пекинской капусты

половина длинного огурца

полбанки кукурузы

1 запеченное куриное филе

зелень (по желанию)

Соус:

3 ст. ложки йогурта или сметаны

2 ч.ложки горчицы в зернах

1 ч.ложка лимонного сока

2 ст. ложки масла

соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко капусту, огурцы произвольно. Добавьте кукурузу, филе порезанные кубиком и зелень.

2. Смешайте все для соуса, добавьте в салат, перемешайте.

