Салат из пекинской капусты на каждый день: делимся легким рецептом блюда за 5 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
849
Салат – это всегда идеальное блюдо для любого приема пищи. Готовить салаты можно готовить из любых овощей, зелени. А для сытного варианта добавьте сыр, яйца, креветки, мясо.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из пекинской капусты. 

Ингредиенты: 

  • пол небольшой пекинской капусты
  • половина длинного огурца
  • полбанки кукурузы
  • 1 запеченное куриное филе
  • зелень (по желанию)

Соус:

  • 3 ст. ложки йогурта или сметаны
  • 2 ч.ложки горчицы в зернах
  • 1 ч.ложка лимонного сока
  • 2 ст. ложки масла
  • соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко капусту, огурцы произвольно. Добавьте кукурузу, филе порезанные кубиком и зелень.

2. Смешайте все для соуса, добавьте в салат, перемешайте.

