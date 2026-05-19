Все рецепты
Салат из редиски и огурцов за 2 минуты: рецепт идеального блюда для обеда и ужина
Овощные салаты можно готовить из любых овощей, добавляя зелень. А также к овощам лучше всего добавлять тунец, яйца вареные, рыбу, сыр любой.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного овощного салата, со сметаной, который готовится 5 минут.
Ингредиенты:
- Зеленый лук
- Свежий огурец
- Отварные яйца
- Редиска
- Соль, перец
- Сметана или майонез
Способ приготовления:
1. Порежьте овощи.
2. Лук измельчите.
3. Добавьте сметану, перемешайте и подавайте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: