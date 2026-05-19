Овощные салаты можно готовить из любых овощей, добавляя зелень. А также к овощам лучше всего добавлять тунец, яйца вареные, рыбу, сыр любой.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного овощного салата, со сметаной, который готовится 5 минут.

Ингредиенты:

Зеленый лук

Свежий огурец

Отварные яйца

Редиска

Соль, перец

Сметана или майонез

Способ приготовления:

1. Порежьте овощи.

2. Лук измельчите.

3. Добавьте сметану, перемешайте и подавайте.

