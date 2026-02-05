Все рецепты
Салат из свеклы и сельди, который хочется есть ложками: вкуснее и проще, чем "Шуба"
Свекла и сельдь – лучшее сочетание продуктов для приготовления очень вкусных и полезных салатов и закусок. Для того, чтобы свекла была сочной и вкусной, ее лучше всего запекать в фольге.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с сельдью и луком.
Ингредиенты:
- свекла
- сельдь
- лук
- майонез
Способ приготовления:
1. Свеклу натрите или порежьте кубиком. Сельдь также кубиком.
2. Добавьте майонез, специи, лук мелко порезанный кубиком и перемешайте.
