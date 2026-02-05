Салат из свеклы и сельди, который хочется есть ложками: вкуснее и проще, чем "Шуба"

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
276
Рецепт салата

Свекла и сельдь – лучшее сочетание продуктов для приготовления очень вкусных и полезных салатов и закусок. Для того, чтобы свекла была сочной и вкусной, ее лучше всего запекать в фольге.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с сельдью и луком. 

Ингредиенты:

  • свекла
  • сельдь 
  • лук
  • майонез

Способ приготовления:

1. Свеклу натрите или порежьте кубиком. Сельдь также кубиком.

2. Добавьте майонез, специи, лук мелко порезанный кубиком и перемешайте.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

