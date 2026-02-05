Свекла и сельдь – лучшее сочетание продуктов для приготовления очень вкусных и полезных салатов и закусок. Для того, чтобы свекла была сочной и вкусной, ее лучше всего запекать в фольге.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с сельдью и луком.

Ингредиенты:

свекла

сельдь

лук

майонез

Способ приготовления:

1. Свеклу натрите или порежьте кубиком. Сельдь также кубиком.

2. Добавьте майонез, специи, лук мелко порезанный кубиком и перемешайте.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: