Свекла и сельдь – идеальное сочетание продуктов для приготовления вкусных салатов, закусок. Стоит отметить, что свеклу для блюд лучше всего запекать, а не варить.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата из свеклы и сельди "Людмила".

Ингредиенты:

филе сельди

свекла

майонез

лук

горошек

сыр твердый

зелень

Способ приготовления:

1. Сельдь порежьте кубиком, свеклу натрите, лук кубиком порежьте.

2. Соберите салат слоями, смазывая майонезом и добавьте лук и горошек.

