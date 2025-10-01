Салат "Людмила" из свеклы и сельди: вкуснее, чем "Шуба"

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,5 т.
Свекла и сельдь – идеальное сочетание продуктов для приготовления вкусных салатов, закусок. Стоит отметить, что свеклу для блюд лучше всего запекать, а не варить. 

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата из свеклы и сельди "Людмила".

Ингредиенты:

  • филе сельди 
  • свекла
  • майонез
  • лук
  • горошек
  • сыр твердый 
  • зелень

Способ приготовления:

1. Сельдь порежьте кубиком, свеклу натрите, лук кубиком порежьте.

2. Соберите салат слоями, смазывая майонезом и добавьте лук и горошек.

