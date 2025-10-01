Видео дня
Салат "Людмила" из свеклы и сельди: вкуснее, чем "Шуба"
Свекла и сельдь – идеальное сочетание продуктов для приготовления вкусных салатов, закусок. Стоит отметить, что свеклу для блюд лучше всего запекать, а не варить.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата из свеклы и сельди "Людмила".
Ингредиенты:
- филе сельди
- свекла
- майонез
- лук
- горошек
- сыр твердый
- зелень
Способ приготовления:
1. Сельдь порежьте кубиком, свеклу натрите, лук кубиком порежьте.
2. Соберите салат слоями, смазывая майонезом и добавьте лук и горошек.
