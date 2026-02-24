Свекла и сельдь – лучший набор продуктов для приготовления очень вкусных и полезных салатов, закусок. Стоит отметить, что свеклу для салатов лучше всего не варить, а запекать.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с сельдью и маслом.

Ингредиенты:

свекла

сельдь

лук

масло

горчица в зернах

Способ приготовления:

1. Свеклу и сельдь нарежьте кубиком. Лук мелко.

2. Смешайте горчицу и масло, перемешайте.

