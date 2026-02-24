Все рецепты
Салат из свеклы и сельди на каждый день: рецепт полезного и вкусного блюда
Свекла и сельдь – лучший набор продуктов для приготовления очень вкусных и полезных салатов, закусок. Стоит отметить, что свеклу для салатов лучше всего не варить, а запекать.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с сельдью и маслом.
Ингредиенты:
- свекла
- сельдь
- лук
- масло
- горчица в зернах
Способ приготовления:
1. Свеклу и сельдь нарежьте кубиком. Лук мелко.
2. Смешайте горчицу и масло, перемешайте.
