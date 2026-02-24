Салат из свеклы и сельди на каждый день: рецепт полезного и вкусного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
51
Рецепт салата

Свекла и сельдь – лучший набор продуктов для приготовления очень вкусных и полезных салатов, закусок. Стоит отметить, что свеклу для салатов лучше всего не варить, а запекать.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с сельдью и маслом. 

Ингредиенты:

  • свекла
  • сельдь
  • лук
  • масло
  • горчица в зернах

Способ приготовления: 

1. Свеклу и сельдь нарежьте кубиком. Лук мелко. 

2. Смешайте горчицу и масло, перемешайте. 

