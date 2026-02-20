Салат из свеклы и сельди за 10 минут: самый простой и быстрый рецепт блюда, которое захочется есть каждый день

Рецепт салата

Свекла и сельдь – лучший набор продуктов для приготовления вкусных салатов и закусок. Свеклу для блюд можно варить, запекать. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из свеклы, с сельдью и луком. 

Ингредиенты: 

  • свекла – 2 шт.
  • лук-шалот – 1 шт. 
  • масло
  • специи: соль, перец – по вкусу
  • маринованная сельдь – 150 г
  • маринованные огурцы – 2 шт.
  • картофель – 2 шт.
  • консервированный горошек – 4 ст.л.
  • сметана – 1,5 ст.л.
  • майонез – 1,5 ст.л.

Способ приготовления: 

1. Мелко нарезать лук. Залить кипятком и через несколько минут процедить.

2. Отваренную свеклу натереть на крупной терке, добавить охлажденный лук, приправить по вкусу. Накрыть крышкой и поставить в холодильник на несколько часов. Отваренный в мундирах картофель, остудить, нарезать кубиками. Сельдь и огурец также нарезать кубиками. Отцедить горох от рассола, перемешать. Добавить сметану, майонез и снова перемешать.

3. Приправить по вкусу, но учтите, что сельдь достаточно соленая. Салат накрыть крышкой и поставить в холодильник на несколько часов. На блюдо выложить, чередуя, полосами салат из свеклы и сельди.

