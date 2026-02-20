Свекла и сельдь – лучший набор продуктов для приготовления вкусных салатов и закусок. Свеклу для блюд можно варить, запекать.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из свеклы, с сельдью и луком.

Ингредиенты:

свекла – 2 шт.

лук-шалот – 1 шт.

масло

специи: соль, перец – по вкусу

маринованная сельдь – 150 г

маринованные огурцы – 2 шт.

картофель – 2 шт.

консервированный горошек – 4 ст.л.

сметана – 1,5 ст.л.

майонез – 1,5 ст.л.

Способ приготовления:

1. Мелко нарезать лук. Залить кипятком и через несколько минут процедить.

2. Отваренную свеклу натереть на крупной терке, добавить охлажденный лук, приправить по вкусу. Накрыть крышкой и поставить в холодильник на несколько часов. Отваренный в мундирах картофель, остудить, нарезать кубиками. Сельдь и огурец также нарезать кубиками. Отцедить горох от рассола, перемешать. Добавить сметану, майонез и снова перемешать.

3. Приправить по вкусу, но учтите, что сельдь достаточно соленая. Салат накрыть крышкой и поставить в холодильник на несколько часов. На блюдо выложить, чередуя, полосами салат из свеклы и сельди.

