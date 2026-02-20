Салат из свеклы и сельди за 10 минут: самый простой и быстрый рецепт блюда, которое захочется есть каждый день
Свекла и сельдь – лучший набор продуктов для приготовления вкусных салатов и закусок. Свеклу для блюд можно варить, запекать.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из свеклы, с сельдью и луком.
Ингредиенты:
- свекла – 2 шт.
- лук-шалот – 1 шт.
- масло
- специи: соль, перец – по вкусу
- маринованная сельдь – 150 г
- маринованные огурцы – 2 шт.
- картофель – 2 шт.
- консервированный горошек – 4 ст.л.
- сметана – 1,5 ст.л.
- майонез – 1,5 ст.л.
Способ приготовления:
1. Мелко нарезать лук. Залить кипятком и через несколько минут процедить.
2. Отваренную свеклу натереть на крупной терке, добавить охлажденный лук, приправить по вкусу. Накрыть крышкой и поставить в холодильник на несколько часов. Отваренный в мундирах картофель, остудить, нарезать кубиками. Сельдь и огурец также нарезать кубиками. Отцедить горох от рассола, перемешать. Добавить сметану, майонез и снова перемешать.
3. Приправить по вкусу, но учтите, что сельдь достаточно соленая. Салат накрыть крышкой и поставить в холодильник на несколько часов. На блюдо выложить, чередуя, полосами салат из свеклы и сельди.
