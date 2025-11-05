Все рецепты
Салат из свеклы "Розовый фламинго": рецепт вкусного и полезного блюда
Свекла – лучший зимний овощ для приготовления вкусных и легких салатов, а также закусок. Стоит отметить, что готовить ее лучше всего в духовке, а не варить, так овощ будет намного полезнее.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и эффектного салата из свеклы "Розовый фламинго".
Ингредиенты:
- свекла среднего размера – 1 шт.
- яйца – 2 шт.
- твердый сыр – 100 г
- крабовые палочки – 100 г
- чеснок – 1 зубчик
- сметана – 2 ст. л.
- майонез – 2 ст. л.
- соль, свежемолотый черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Свеклу запеките и натрите, сыр и крабовые палочки также натрите.
2. Майонез смешайте с тертым чесноком и специями.
3. Соберите салат слоями, каждый смазывая майонезом.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: