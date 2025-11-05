Салат из свеклы "Розовый фламинго": рецепт вкусного и полезного блюда

Рецепт блюда

Свекла – лучший зимний овощ для приготовления вкусных и легких салатов, а также закусок. Стоит отметить, что готовить ее лучше всего в духовке, а не варить, так овощ будет намного полезнее.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и эффектного салата из свеклы "Розовый фламинго". 

Ингредиенты: 

  • свекла среднего размера – 1 шт.
  • яйца – 2 шт.
  • твердый сыр – 100 г
  • крабовые палочки – 100 г
  • чеснок – 1 зубчик
  • сметана – 2 ст. л.
  • майонез – 2 ст. л.
  • соль, свежемолотый черный перец – по вкусу

Способ приготовления: 

1. Свеклу запеките и натрите, сыр и крабовые палочки также натрите.

2. Майонез смешайте с тертым чесноком и специями.

3. Соберите салат слоями, каждый смазывая майонезом.

