Свекла – лучший зимний овощ для приготовления вкусных и легких салатов, а также закусок. Стоит отметить, что готовить ее лучше всего в духовке, а не варить, так овощ будет намного полезнее.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и эффектного салата из свеклы "Розовый фламинго".

Ингредиенты:

свекла среднего размера – 1 шт.

яйца – 2 шт.

твердый сыр – 100 г

крабовые палочки – 100 г

чеснок – 1 зубчик

сметана – 2 ст. л.

майонез – 2 ст. л.

соль, свежемолотый черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Свеклу запеките и натрите, сыр и крабовые палочки также натрите.

2. Майонез смешайте с тертым чесноком и специями.

3. Соберите салат слоями, каждый смазывая майонезом.

