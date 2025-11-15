Все рецепты
Салат "Конотопский" для праздничного стола: делимся рецептом
Баклажаны – очень вкусные и сытные овощи, которые могут быть основой для вкусных салатов, закусок, а также лечо, консервированных салатов. Еще баклажаны можно очень вкусно запечь, стушить, пожарить.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из жареных баклажанов, с майонезом и сыром.
Ингредиенты:
- Баклажаны 2 шт.
- Чеснок 4 зуб.
- Лук 1шт.
- Морковь 1 шт.
- Сырок 1 шт.
- Яйца 3 шт.
- Майонез по вкусу
- Соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Порежьте кубиком баклажаны, посолите, поперчите и обжарьте. Добавьте тертый чеснок и перемешайте.
2. Все слои перемазывать майонезом, кроме верхнего: первый слой – баклажаны обжаренные, второй – лук и морковь жареные, третий – вареные яйца натертые на терке, четвертый – плавленый сырок тертый.
