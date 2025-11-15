Салат "Конотопский" для праздничного стола: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,0 т.
Рецепт салата

Баклажаны – очень вкусные и сытные овощи, которые могут быть основой для вкусных салатов, закусок, а также лечо, консервированных салатов. Еще баклажаны можно очень вкусно запечь, стушить, пожарить. 

Салат "Конотопский" для праздничного стола: делимся рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из жареных баклажанов, с майонезом и сыром. 

Ингредиенты: 

  • Баклажаны 2 шт.
  • Чеснок 4 зуб.
  • Лук 1шт.
  • Морковь 1 шт.
  • Сырок 1 шт.
  • Яйца 3 шт.
  • Майонез по вкусу
  • Соль, перец по вкусу 

Способ приготовления: 

1. Порежьте кубиком баклажаны, посолите, поперчите и обжарьте. Добавьте тертый чеснок и перемешайте. 

Салат "Конотопский" для праздничного стола: делимся рецептом

2. Все слои перемазывать майонезом, кроме верхнего: первый слой – баклажаны обжаренные, второй –  лук и морковь жареные, третий – вареные яйца натертые на терке, четвертый – плавленый сырок тертый.

Салат "Конотопский" для праздничного стола: делимся рецептом

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты