Баклажаны – очень вкусные и сытные овощи, которые могут быть основой для вкусных салатов, закусок, а также лечо, консервированных салатов. Еще баклажаны можно очень вкусно запечь, стушить, пожарить.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из жареных баклажанов, с майонезом и сыром.

Ингредиенты:

Баклажаны 2 шт.

Чеснок 4 зуб.

Лук 1шт.

Морковь 1 шт.

Сырок 1 шт.

Яйца 3 шт.

Майонез по вкусу

Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Порежьте кубиком баклажаны, посолите, поперчите и обжарьте. Добавьте тертый чеснок и перемешайте.

2. Все слои перемазывать майонезом, кроме верхнего: первый слой – баклажаны обжаренные, второй – лук и морковь жареные, третий – вареные яйца натертые на терке, четвертый – плавленый сырок тертый.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: