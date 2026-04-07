Салат "Мимоза" – очень простой, вкусный, домашний салат, который можно готовить с рыбными консервами, а также тунцом и запеченной скумбрией.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, праздничного салата – "Королевская мимоза".

Ингредиенты:

картофель 3 шт.

морковь 2 шт.

лук зеленый 1 пучок

печень трески или тунец 250 г

яйца 5-6 шт.

икра 3 ст.л

майонез, соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, овощи, яйца.

2. Соберите салат слоями, сверху украсьте луком и красной икрой.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: