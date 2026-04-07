Все рецепты
Салат "Королевская мимоза" для пасхального стола: делимся оригинальным рецептом
Салат "Мимоза" – очень простой, вкусный, домашний салат, который можно готовить с рыбными консервами, а также тунцом и запеченной скумбрией.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, праздничного салата – "Королевская мимоза".
Ингредиенты:
- картофель 3 шт.
- морковь 2 шт.
- лук зеленый 1 пучок
- печень трески или тунец 250 г
- яйца 5-6 шт.
- икра 3 ст.л
- майонез, соль и перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Натрите сыр, овощи, яйца.
2. Соберите салат слоями, сверху украсьте луком и красной икрой.
