Крабовые палочки – отличный продукт для приготовления вкусных салатов, а также закусок. Еще из них получится очень вкусная и легкая намазка.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из крабовых палочек, с сыром и майонезом.

Ингредиенты:

Крабовые палочки

Яйца

Сыр копченый

Свекла

Майонез

Способ приготовления:

1. Разберите на волокна крабовые палочки.

2. Натрите яйца и сыр, свеклу.

3. Соберите салат слоями: крабовые палочки, майонез, сыр, майонез, яйца, майонез, свекла, майонез.

Сверху присыпьте тертым орехом!

