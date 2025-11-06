Салат "Крабовая Шуба" для праздничного стола: рецепт вкусного и легкого блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
774
Рецепт блюда

Крабовые палочки – отличный продукт для приготовления вкусных салатов, а также закусок. Еще из них получится очень вкусная и легкая намазка.

Салат "Крабовая Шуба" для праздничного стола: рецепт вкусного и легкого блюда

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из крабовых палочек, с сыром и майонезом.

Салат "Крабовая Шуба" для праздничного стола: рецепт вкусного и легкого блюда

Ингредиенты: 

  • Крабовые палочки 
  • Яйца
  • Сыр копченый
  • Свекла
  • Майонез

Способ приготовления: 

1. Разберите на волокна крабовые палочки.

Салат "Крабовая Шуба" для праздничного стола: рецепт вкусного и легкого блюда

2. Натрите яйца и сыр, свеклу. 

Салат "Крабовая Шуба" для праздничного стола: рецепт вкусного и легкого блюда

3. Соберите салат слоями: крабовые палочки, майонез, сыр, майонез, яйца, майонез, свекла, майонез.

Салат "Крабовая Шуба" для праздничного стола: рецепт вкусного и легкого блюда

Сверху присыпьте тертым орехом!

Салат "Крабовая Шуба" для праздничного стола: рецепт вкусного и легкого блюда

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты