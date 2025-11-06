Все рецепты
Салат "Крабовая Шуба" для праздничного стола: рецепт вкусного и легкого блюда
Крабовые палочки – отличный продукт для приготовления вкусных салатов, а также закусок. Еще из них получится очень вкусная и легкая намазка.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из крабовых палочек, с сыром и майонезом.
Ингредиенты:
- Крабовые палочки
- Яйца
- Сыр копченый
- Свекла
- Майонез
Способ приготовления:
1. Разберите на волокна крабовые палочки.
2. Натрите яйца и сыр, свеклу.
3. Соберите салат слоями: крабовые палочки, майонез, сыр, майонез, яйца, майонез, свекла, майонез.
Сверху присыпьте тертым орехом!
