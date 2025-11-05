Салат "Крабовая тучка" для праздничного стола: рецепт блюда за 10 минут

Рецепт блюда

Крабовый салат – один из самых простых и вкусных блюд, которые можно готовить как для праздничного стола, так и просто для обеда или ужина. Крабовые палочки хорошо сочетаются со всеми овощами, луком, сырами, вареными яйцами, кукурузой.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата, с вареными яйцами и кукурузой.

Ингредиенты:

  • Крабовые палочки (снежный краб) 200 г
  • Плавленый сыр 2 шт.
  • Вареные яйца 3 шт.
  • Кукуруза консервированная 150 г
  • Майонез по вкусу
  • Зелень для украшения

Способ приготовления:

1. Крабовые палочки порежьте, яйца также кубиком, сыр натрите.

2. Соберите салат слоями: крабовые палочки, майонез, сыр (можно слегка охладить перед натиранием), смазать майонезом, слой тертых вареных яиц, смазать майонезом. Последний слой – кукуруза и украсьте зеленью.

3. Поставьте салат в холодильник на 30 минут, чтобы салат хорошо пропитался.

