Крабовые палочки – лучший ингредиент для приготовления вкусных салатов, закусок, а также пирогов. Еще их можно фаршировать твердым сыром, овощами и зеленью.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата "Красное море" с крабовыми палочками и красным перцем.

Ингредиенты:

крабовые палочки 200 г

твердый сыр 100 г

вареные яйца 3 шт.

красный болгарский 1 шт. (большой)

помидор 2-3 шт.

чеснок 3 зуб.

соль щепотка

майонез

Способ приготовления:

1. Порежьте или натрите крабовые палочки, натрите вареные яйца и порежьте брусками перец.

2. Смешайте все ингредиенты, заправьте майонезом с чесноком, перемешайте и выложите на блюдо.

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