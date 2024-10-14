Салат "Красное море" из крабовых палочек и перца: рецепт блюда для праздничного стола

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт салата

Крабовые палочки – лучший ингредиент для приготовления вкусных салатов, закусок, а также пирогов. Еще их можно фаршировать твердым сыром, овощами и зеленью.

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Что приготовить из крабовых палочек

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата "Красное море" с крабовыми палочками и красным перцем.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • крабовые палочки 200 г
  • твердый сыр 100 г
  • вареные яйца 3 шт.
  • красный болгарский 1 шт. (большой)
  • помидор 2-3 шт.
  • чеснок 3 зуб.
  • соль щепотка
  • майонез

Способ приготовления:

1. Порежьте или натрите крабовые палочки, натрите вареные яйца и порежьте брусками перец.

Ингредиенты для блюда

2. Смешайте все ингредиенты, заправьте майонезом с чесноком, перемешайте и выложите на блюдо.

Готовый салат

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