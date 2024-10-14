Видео дня
Салат "Красное море" из крабовых палочек и перца: рецепт блюда для праздничного стола
Крабовые палочки – лучший ингредиент для приготовления вкусных салатов, закусок, а также пирогов. Еще их можно фаршировать твердым сыром, овощами и зеленью.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата "Красное море" с крабовыми палочками и красным перцем.
Ингредиенты:
- крабовые палочки 200 г
- твердый сыр 100 г
- вареные яйца 3 шт.
- красный болгарский 1 шт. (большой)
- помидор 2-3 шт.
- чеснок 3 зуб.
- соль щепотка
- майонез
Способ приготовления:
1. Порежьте или натрите крабовые палочки, натрите вареные яйца и порежьте брусками перец.
2. Смешайте все ингредиенты, заправьте майонезом с чесноком, перемешайте и выложите на блюдо.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: