Салат "Мечта" из филе и ананасов: рецепт сытного и вкусного блюда за 10 минут
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Домашние салаты можно готовить из любых продуктов, которые вы любите. Это могут быть любые овощи, зелень, а для более сытного варианта нужно добавить филе, вареное любое мясо, морепродукты, крабовые палочки, сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного салата из филе, с яйцами и ананасами.
Ингредиенты:
- куриное филе
- ветчина
- вареные яйца
- огурцы
- ананасы
- кукуруза
- соль, перец
- майонез
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты нарезаем кубиками и высыпаем в миску, посолите, поперчите по вкусу, добавьте майонез и хорошо перемешайте.
Поставьте в холодильник на час!
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