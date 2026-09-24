Салат "Мечта" из филе и ананасов: рецепт сытного и вкусного блюда за 10 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Вкусный салат с курицей и ананасами
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Домашние салаты можно готовить из любых продуктов, которые вы любите. Это могут быть любые овощи, зелень, а для более сытного варианта нужно добавить филе, вареное любое мясо, морепродукты, крабовые палочки, сыр.

Вкусный салат с филе

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного салата из филе, с яйцами и ананасами. 

Ингредиенты:

  • куриное филе
  • ветчина
  • вареные яйца
  • огурцы
  • ананасы
  • кукуруза
  • соль, перец
  • майонез

Способ приготовления: 

1. Все ингредиенты нарезаем кубиками и высыпаем в миску, посолите, поперчите по вкусу, добавьте майонез и хорошо перемешайте.

Ингредиенты для салата

Поставьте в холодильник на час!

Готовый салат

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