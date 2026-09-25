Салат "Мимоза" по-новому: что добавить в блюдо для яркого вкуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,2 т.
Рецепт салата
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Салат "Мимоза" – один из самых вкусных и сытных домашних салатов, который можно готовить с сардиной, тунцом и просто запеченной скумбрией. Для яркого вкуса можно добавить лук, специи.

Салат "Мимоза"

Редакция FoodOboz делится рецептом очень сытной и вкусной "Мимозы" с сардиной и маринованным луком.  

Ингредиенты:

  • яйца
  • сардина
  • лук
  • морковь 
  • картофель 
  • майонез плавленный сыр

Способ приготовления: 

1. Отварите картофель, морковь и яйца и натрите.

Ингредиенты для салата

2. Лук замаринуйте, слейте масло из сардины. 

Приготовление салата

3. Соберите салат слоями, сверху присыпьте тертым желтком.

Готовый салат

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