Салат "Мимоза" по-новому: что добавить в блюдо для яркого вкуса

Салат "Мимоза" – один из самых вкусных и сытных домашних салатов, который можно готовить с сардиной, тунцом и просто запеченной скумбрией. Для яркого вкуса можно добавить лук, специи.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень сытной и вкусной "Мимозы" с сардиной и маринованным луком.

Ингредиенты:

яйца

сардина

лук

морковь

картофель

майонез плавленный сыр

Способ приготовления:

1. Отварите картофель, морковь и яйца и натрите.

2. Лук замаринуйте, слейте масло из сардины.

3. Соберите салат слоями, сверху присыпьте тертым желтком.

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