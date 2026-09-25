Салат "Мимоза" по-новому: что добавить в блюдо для яркого вкуса
1 минута
1,2 т.
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Салат "Мимоза" – один из самых вкусных и сытных домашних салатов, который можно готовить с сардиной, тунцом и просто запеченной скумбрией. Для яркого вкуса можно добавить лук, специи.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень сытной и вкусной "Мимозы" с сардиной и маринованным луком.
Ингредиенты:
- яйца
- сардина
- лук
- морковь
- картофель
- майонез плавленный сыр
Способ приготовления:
1. Отварите картофель, морковь и яйца и натрите.
2. Лук замаринуйте, слейте масло из сардины.
3. Соберите салат слоями, сверху присыпьте тертым желтком.
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