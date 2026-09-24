Салат "Мимоза" с сардинами и плавленым сыром: простой рецепт

Классический салат "Мимоза" готовят послойно, поэтому важно правильно подготовить все продукты перед сборкой. Овощи и яйца нужно заранее отварить, остудить и очистить. Сардины достаточно размять вилкой, а лук лучше предварительно замариновать. Так он приобретёт более мягкий вкус и хорошо дополнит рыбный слой.

Идея приготовления салата "Мимоза" с сардиной опубликована на странице foodblog kristi в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 2 шт.

морковь – 2 шт.

лук – 1 шт.

сардины в масле – 1 банка (240 г)

яйца – 3-4 шт.

плавленые сырки – 2 шт.

майонез – по вкусу

соль – по вкусу

черный молотый перец – по вкусу.

Для маринования лука:

соль – ½ ч.л.

сахар – ½ ч.л.

уксус 9% – 3 ст.л.

кипяток – 3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Сначала нужно замариновать лук. Его необходимо очистить, очень мелко нарезать и переложить в небольшую миску.

2. Добавить соль, сахар, уксус и кипяток, перемешать и оставить примерно на 30 минут. После этого лук нужно хорошо отжать от лишней жидкости.

3. Картофель и морковь отварить до готовности. Яйца сварить вкрутую. Все продукты охладить, очистить и подготовить для сборки салата.

4. Сардины нужно достать из банки и размять вилкой. Если в рыбе есть позвоночник или крупные косточки, их следует удалить. Яйца разделить на белки и желтки.

5. Картофель натереть на мелкой терке и выложить первым слоем на тарелку. Сверху выложить сардины, затем маринованный лук и натертую морковь. Следующим слоем выложить плавленые сырки, а после них натертые яичные белки.

6. Каждый слой нужно слегка смазать майонезом. Его можно наносить тонкой сеткой или равномерно распределять ложкой. Количество майонеза следует регулировать по своему вкусу.

7. Последним слоем должны быть яичные желтки. Их нужно натереть на мелкой терке прямо над салатом, чтобы верхний слой получился ровным и воздушным.

8. Готовый салат "Мимоза" нужно поставить в холодильник как минимум на 2-3 часа. За это время слои пропитаются майонезом и лучше соединятся между собой. Перед подачей салат можно украсить свежей зеленью.

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