Салат-намазка из крабовых палочек за 2 минуты: самый простой рецепт закуски на все случаи
Крабовые палочки – лучший бюджетный продукт для приготовления вкусных и легких закусок, а также салатов. Ко всему, крабовые палочки отлично сочетаются со всеми продуктами.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата-намазки из крабовых палочек, с плавленным сыром и чесноком.
Ингредиенты:
- крабовые палочки 100 г
- плавленый сырок 1 шт.
- яйца 3 шт.
- огурец 1 шт.
- майонез по вкусу
- чеснок 1-2 зубчика
- соль, черный перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Яйца и плавленый сыр натереть на терке. Крабовые палочки и огурец нарезать кусочками.
2. Добавить майонез, пропущенный через пресс чеснок, посолить и поперчить.
Все тщательно перемешать и подать к столу!
