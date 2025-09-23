Крабовые палочки – лучший бюджетный продукт для приготовления вкусных и легких закусок, а также салатов. Ко всему, крабовые палочки отлично сочетаются со всеми продуктами.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата-намазки из крабовых палочек, с плавленным сыром и чесноком.

Ингредиенты:

крабовые палочки 100 г

плавленый сырок 1 шт.

яйца 3 шт.

огурец 1 шт.

майонез по вкусу

чеснок 1-2 зубчика

соль, черный перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Яйца и плавленый сыр натереть на терке. Крабовые палочки и огурец нарезать кусочками.

2. Добавить майонез, пропущенный через пресс чеснок, посолить и поперчить.

Все тщательно перемешать и подать к столу!

