Крабовые палочки – лучший бюджетный продукт для приготовления вкусных и легких закусок, а также салатов. Ко всему, крабовые палочки отлично сочетаются со всеми продуктами. 

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата-намазки из крабовых палочек, с плавленным сыром и чесноком. 

Ингредиенты: 

  • крабовые палочки 100 г
  • плавленый сырок 1 шт.
  • яйца 3 шт.
  • огурец 1 шт.
  • майонез по вкусу
  • чеснок 1-2 зубчика
  • соль, черный перец по вкусу

Способ приготовления: 

1. Яйца и плавленый сыр натереть на терке. Крабовые палочки и огурец нарезать кусочками.

Что приготовить из крабовых палочек

2. Добавить майонез, пропущенный через пресс чеснок, посолить и поперчить.

Все тщательно перемешать и подать к столу!

