Сельдь – очень полезный и ценный продукт, который является источником витаминов A, D и B12, и главное – полиненасыщенных жирных кислот. Ее можно солить самостоятельно, а также делать вкусные салаты, закуски, намазки.

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Кулинар Ольга Матвей поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного и сытного салата из сельди, с листьями салата и вкусной заправкой.

Ингредиенты:

Листья салата – 400 г

Красная луковица – 1 шт.

Селедка – 1 шт.

Перепелиные яйца – 8-10 шт.

Горчица дижонская – 1 ч.л.

Растительное масло – 3-4 ст. л.

Оцет 9% – 1 ч.л.

Горчица – 1 ч.л.

Соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Яйца отварите. Листья салата промойте и просушите, порвите. Шалот или красный лук нарезать очень тонко кольцами, разомните и отправьте к салату.

2. Филе жирной малосольной сельди нарежьте полосками примерно 1х2 см и переложите к другим ингредиентам салата. Яйца нарежьте дольками и добавьте сверху.

3. Заправка: по 1 ч.л. дижонской и обыкновенной горчицы залейте маслом и уксусом, посолите, взбейте венчиком. Заправьте перед подачей и перемешайте при помощи 2 вилок.

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