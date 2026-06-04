Салат "Особенный" из бюджетных продуктов: делимся легким рецептом вкусного блюда
1 минута
2,3 т.
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Салаты можно готовить из любых продуктов, особенно вкусно будет из любых овощей. А для более сытного варианта можно добавить морепродукты, сыр, мясо.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного салата из копченной курицы и моркови по-корейски.
Ингредиенты:
- огурец
- копченая курица
- кукуруза
- морковь по-корейски
- сухарики
- майонез
Способ приготовления:
1. Огурец и курицу порезать полосками.
2. Смешайте все ингредиенты, заправьте майонезом и перемешайте.
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