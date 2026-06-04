Салаты можно готовить из любых продуктов, особенно вкусно будет из любых овощей. А для более сытного варианта можно добавить морепродукты, сыр, мясо.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного салата из копченной курицы и моркови по-корейски.

Ингредиенты:

огурец

копченая курица

кукуруза

морковь по-корейски

сухарики

майонез

Способ приготовления:

1. Огурец и курицу порезать полосками.

2. Смешайте все ингредиенты, заправьте майонезом и перемешайте.

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