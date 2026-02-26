Все рецепты
Салат "Праздничный" из филе, яиц и огурца: самый простой рецепт сытного блюда
Если вы хотите приготовить вкусный, сытный салат, идеальной основой безусловно будут овощи, зелень. А для более яркого и вкусного варианта, можно добавить филе, сельдь, мясо, креветки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из филе, с грибами, сыром.
Ингредиенты:
- 1 копченое/отварное куриное филе
- 200 г шампиньонов
- 1/2 луковицы
- 3 вареные яйца
- 1,5 огурца
- 100 г твердого сыра
- зелена лук
- майонез
Способ приготовления:
1. На большой тарелке делаем сеточку из майонеза в форме прямоугольника, выкладываем нарезанное на кубики куриное филе, после этого сеточка из майонеза.
2. Следующий слой – поджаренные грибы с луком(их нужно посолить и поперчить, майонез.
3. Затем натертые яйца, майонез, натертый огурец, майонез, натертый сыр, майонез, нарезанный мелко зеленый лук.
