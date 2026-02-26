Если вы хотите приготовить вкусный, сытный салат, идеальной основой безусловно будут овощи, зелень. А для более яркого и вкусного варианта, можно добавить филе, сельдь, мясо, креветки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из филе, с грибами, сыром.

Ингредиенты:

1 копченое/отварное куриное филе

200 г шампиньонов

1/2 луковицы

3 вареные яйца

1,5 огурца

100 г твердого сыра

зелена лук

майонез

Способ приготовления:

1. На большой тарелке делаем сеточку из майонеза в форме прямоугольника, выкладываем нарезанное на кубики куриное филе, после этого сеточка из майонеза.

2. Следующий слой – поджаренные грибы с луком(их нужно посолить и поперчить, майонез.

3. Затем натертые яйца, майонез, натертый огурец, майонез, натертый сыр, майонез, нарезанный мелко зеленый лук.

