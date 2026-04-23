Салат с филе и ананасами для праздничного стола: легкий рецепт блюда за 5 минут

Ирина Мельниченко
Рецепт салата

Куриное филе – лучший продукт для приготовления вкусных отбивных, котлет, салатов, закусок, намазок. Еще филе можно просто вкусно запечь с сыром, помидорами, зеленью.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из филе, помидоров, сыра и ананасов. 

Ингредиенты:

  • куриное филе 1 шт.
  • яйца 3 шт.
  • кукуруза консервированная 1 б.
  • ананасы консервированные 1 б.
  • сыр твердый 200 г.
  • майонез
  • специи

Способ приготовления: 

1. Сначала отвариваем куриное филе, охлаждаем и рвем на куски.

2. Добавляем нарезанные отварные яйца, кукурузу, ананасы, специи и майонез.

Перемешайте и подавайте!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты