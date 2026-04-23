Куриное филе – лучший продукт для приготовления вкусных отбивных, котлет, салатов, закусок, намазок. Еще филе можно просто вкусно запечь с сыром, помидорами, зеленью.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из филе, помидоров, сыра и ананасов.

Ингредиенты:

куриное филе 1 шт.

яйца 3 шт.

кукуруза консервированная 1 б.

ананасы консервированные 1 б.

сыр твердый 200 г.

майонез

специи

Способ приготовления:

1. Сначала отвариваем куриное филе, охлаждаем и рвем на куски.

2. Добавляем нарезанные отварные яйца, кукурузу, ананасы, специи и майонез.

Перемешайте и подавайте!

