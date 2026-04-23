Салат с филе и ананасами для праздничного стола: легкий рецепт блюда за 5 минут
Куриное филе – лучший продукт для приготовления вкусных отбивных, котлет, салатов, закусок, намазок. Еще филе можно просто вкусно запечь с сыром, помидорами, зеленью.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из филе, помидоров, сыра и ананасов.
Ингредиенты:
- куриное филе 1 шт.
- яйца 3 шт.
- кукуруза консервированная 1 б.
- ананасы консервированные 1 б.
- сыр твердый 200 г.
- майонез
- специи
Способ приготовления:
1. Сначала отвариваем куриное филе, охлаждаем и рвем на куски.
2. Добавляем нарезанные отварные яйца, кукурузу, ананасы, специи и майонез.
Перемешайте и подавайте!
