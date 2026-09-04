Салат с тунцом и овощами: рецепт блюда на любой случай

Тунец и овощи – идеальное сочетание продуктов для приготовления вкусных, полезных салатов. А для оригинального вкуса добавьте оливки, свежий базилик.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из овощей, с тунцом и оливками.

Ингредиенты:

картофель 600 г

оливковое масло

специи: соль, перец, средиземноморские травы по вкусу

красный лук 1/2 шт.

оливки, маслины по 1/2 баночки

каперсы 30 г

помидоры черри 400 г

тунец 1 банка

базилик несколько листиков

Способ приготовления:

1. Отварить картофель в мундирах, остудить и нарезать крупными кубиками. Выложить в миску, обильно сбрызнуть оливковым маслом, добавить специи, нарезанный тонкими полукольцами лук, оливки, маслины, каперсы и аккуратно перемешать.

2. Добавить разрезанные на 4 части помидоры черри, аккуратно перемешать.

Сверху выложить раздробленный тунец, несколько листиков базилика.

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