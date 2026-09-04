Салат с тунцом и овощами: рецепт блюда на любой случай
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Тунец и овощи – идеальное сочетание продуктов для приготовления вкусных, полезных салатов. А для оригинального вкуса добавьте оливки, свежий базилик.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из овощей, с тунцом и оливками.
Ингредиенты:
- картофель 600 г
- оливковое масло
- специи: соль, перец, средиземноморские травы по вкусу
- красный лук 1/2 шт.
- оливки, маслины по 1/2 баночки
- каперсы 30 г
- помидоры черри 400 г
- тунец 1 банка
- базилик несколько листиков
Способ приготовления:
1. Отварить картофель в мундирах, остудить и нарезать крупными кубиками. Выложить в миску, обильно сбрызнуть оливковым маслом, добавить специи, нарезанный тонкими полукольцами лук, оливки, маслины, каперсы и аккуратно перемешать.
2. Добавить разрезанные на 4 части помидоры черри, аккуратно перемешать.
Сверху выложить раздробленный тунец, несколько листиков базилика.
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