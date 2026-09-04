Салат с тунцом и овощами: рецепт блюда на любой случай

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
342
Рецепт вкусного салата
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Тунец и овощи – идеальное сочетание продуктов для приготовления вкусных, полезных салатов. А для оригинального вкуса добавьте оливки, свежий базилик.

Вкусный салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из овощей, с тунцом и оливками.

Ингредиенты: 

  • картофель 600 г
  • оливковое масло
  • специи: соль, перец, средиземноморские травы по вкусу
  • красный лук 1/2 шт.
  • оливки, маслины по 1/2 баночки
  • каперсы 30 г
  • помидоры черри 400 г
  • тунец 1 банка
  • базилик несколько листиков

Способ приготовления: 

1. Отварить картофель в мундирах, остудить и нарезать крупными кубиками. Выложить в миску, обильно сбрызнуть оливковым маслом, добавить специи, нарезанный тонкими полукольцами лук, оливки, маслины, каперсы и аккуратно перемешать.

Ингредиенты для салата

2. Добавить разрезанные на 4 части помидоры черри, аккуратно перемешать.

Приготовление салата

Сверху выложить раздробленный тунец, несколько листиков базилика.

Готовый салат

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