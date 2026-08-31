Салат "Шуба" по-новому: делимся легким рецептом вкусного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
558
Рецепт салата
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Салат "Шуба" – очень простое, но при этом вкусное и сытное блюдо. Готовить ее можно как с сельдью, это в классическом варианте, но, вместо нее можно взять просто красную рыбу.

Салат "Шуба"

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата "Шуба", с красной рыбой и луком. 

Ингредиенты: 

  • Картофель
  • Бутяк
  • Морковь
  • Яйца
  • Зеленый лук
  • Майонез
  • Красная икра
  • Красная малосольная рыба 

Способ приготовления: 

1. Овощи и яйца натрите, лук порежьте мелким кубиком, рыбу – средним кубиком.

Ингредиенты для салата

2. Соберите салат слоями, добавляя майонез.

Майонез для блюда

Сверху салат присыпьте тертым желтком!

Готовый салат

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