Салат "Шуба" по-новому: делимся легким рецептом вкусного блюда
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Салат "Шуба" – очень простое, но при этом вкусное и сытное блюдо. Готовить ее можно как с сельдью, это в классическом варианте, но, вместо нее можно взять просто красную рыбу.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата "Шуба", с красной рыбой и луком.
Ингредиенты:
- Картофель
- Бутяк
- Морковь
- Яйца
- Зеленый лук
- Майонез
- Красная икра
- Красная малосольная рыба
Способ приготовления:
1. Овощи и яйца натрите, лук порежьте мелким кубиком, рыбу – средним кубиком.
2. Соберите салат слоями, добавляя майонез.
Сверху салат присыпьте тертым желтком!
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