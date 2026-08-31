Салат "Шуба" по-новому: делимся легким рецептом вкусного блюда

Салат "Шуба" – очень простое, но при этом вкусное и сытное блюдо. Готовить ее можно как с сельдью, это в классическом варианте, но, вместо нее можно взять просто красную рыбу.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата "Шуба", с красной рыбой и луком.

Ингредиенты:

Картофель

Бутяк

Морковь

Яйца

Зеленый лук

Майонез

Красная икра

Красная малосольная рыба

Способ приготовления:

1. Овощи и яйца натрите, лук порежьте мелким кубиком, рыбу – средним кубиком.

2. Соберите салат слоями, добавляя майонез.

Сверху салат присыпьте тертым желтком!

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