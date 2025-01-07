Крабовые палочки, кальмары и креветки – не только вкусные, но и очень полезные и легкие продукты, которые могут быть основой для салатов, закусок. Но, нужно знать, как правильно и сколько нужно варить креветки, чтобы они не были резиновыми.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного салата с кальмаров, креветок, крабовых палочек.

Ингредиенты:

кальмары

креветки

крабовые палочки

отварные яйца

майонез

сыр

икра

Способ приготовления:

1. Кальмары очистите от пленки, от внутренностеий и хрящика, для этого можно обдать кальмары кипятком на одну минуту и после сразу поместить в холодную воду, тогда они легко очистятся.

2. Очищенные креветки сварите в кипящей воде на 2 минуты, не дольше, иначе будут резиновые. После порежьте.

3. Соедините кальмары, креветки, крабовые палочки, отварные яйца нарезанные на квадратики. Заправляет эту часть салата небольшим количеством майонеза.

4. Полученную смесь выложите в тарелку, сверху натрите сыр на мелкой терке, сверху на сыр выложите икру.

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