Салат "Царский" из крабовых палочек: рецепт очень вкусного и сытного салата

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
2 минуты
3,5 т.
Рецепт салата

Крабовые палочки, кальмары и креветки – не только вкусные, но и очень полезные и легкие продукты, которые могут быть основой для салатов, закусок. Но, нужно знать, как правильно и сколько нужно варить креветки, чтобы они не были резиновыми. 

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Что приготовить из крабовых палочек

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного салата с кальмаров, креветок, крабовых палочек. 

Вкусный салат

Ингредиенты: 

  • кальмары
  • креветки
  • крабовые палочки
  • отварные яйца
  • майонез
  • сыр
  • икра

Способ приготовления: 

1. Кальмары очистите от пленки, от внутренностеий и хрящика, для этого можно обдать кальмары кипятком на одну минуту и после сразу поместить в холодную воду, тогда они легко очистятся.

Креветки для блюда

2. Очищенные креветки сварите в кипящей воде на 2 минуты, не дольше, иначе будут резиновые. После порежьте. 

Основа для салата

3. Соедините кальмары, креветки, крабовые палочки, отварные яйца нарезанные на квадратики. Заправляет эту часть салата небольшим количеством майонеза.

Ингредиенты для салата

4. Полученную смесь выложите в тарелку, сверху натрите сыр на мелкой терке, сверху на сыр выложите икру.  

Готовый салат

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