Салат "Весенний" для пасхального стола: делимся легким рецептом
Домашние салаты можно готовить из любых овощей, а также зелени, а для более сытного варианта можно добавить колбасу, креветки, мясо вареное, красную рыбу.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата, из творога, с чесноком, колбасой.
Ингредиенты:
- творог
- майонез
- чеснок 1-2 зуб.
- укроп
- колбаска
- огурец
- томаты
- яйца отварные
- лук зеленый
- соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Смешайте творог с чесноком, зеленью, яйцами, майонезом, перемешайте.
2. Выложите творожный слой, сверху колбасу порезанную, огурцы, томаты, сверху лук зеленый, томаты.
Оставьте в холодильнике.
