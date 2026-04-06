Салат "Весенний" для пасхального стола: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
Домашние салаты можно готовить из любых овощей, а также зелени, а для более сытного варианта можно добавить колбасу, креветки, мясо вареное, красную рыбу.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата, из творога, с чесноком, колбасой. 

Ингредиенты: 

  • творог
  • майонез
  • чеснок 1-2 зуб. 
  • укроп
  • колбаска
  • огурец
  • томаты
  • яйца отварные
  • лук зеленый
  • соль, перец по вкусу

Способ приготовления: 

1. Смешайте творог с чесноком, зеленью, яйцами, майонезом, перемешайте.

2. Выложите творожный слой, сверху колбасу порезанную, огурцы, томаты, сверху лук зеленый, томаты. 

Оставьте в холодильнике.

