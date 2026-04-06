Домашние салаты можно готовить из любых овощей, а также зелени, а для более сытного варианта можно добавить колбасу, креветки, мясо вареное, красную рыбу.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата, из творога, с чесноком, колбасой.

Ингредиенты:

творог

майонез

чеснок 1-2 зуб.

укроп

колбаска

огурец

томаты

яйца отварные

лук зеленый

соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Смешайте творог с чесноком, зеленью, яйцами, майонезом, перемешайте.

2. Выложите творожный слой, сверху колбасу порезанную, огурцы, томаты, сверху лук зеленый, томаты.

Оставьте в холодильнике.

