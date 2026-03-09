Все рецепты
Салат "Весенний" из овощей и с тунцем: делимся легким рецептом вкусного блюда
Свежие овощи – идеальная основа для полезных и вкусных салатов. Для яркого вкуса можно добавить сыр Фету, пармезан, майонез, масло, специи, лук, тунец, креветки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из огурцов, помидоров и лука.
Ингредиенты:
- огурец
- помидор
- фиолетовый лук
- сыр фета
- консервированный тунец
- соль и капля оливкового масла
Способ приготовления:
1. Нарежьте все кубиком.
2. Добавьте лук, тунец, сыр, специи и масло.
Перемешайте и подавайте!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: