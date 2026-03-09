Свежие овощи – идеальная основа для полезных и вкусных салатов. Для яркого вкуса можно добавить сыр Фету, пармезан, майонез, масло, специи, лук, тунец, креветки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из огурцов, помидоров и лука.

Ингредиенты:

огурец

помидор

фиолетовый лук

сыр фета

консервированный тунец

соль и капля оливкового масла

Способ приготовления:

1. Нарежьте все кубиком.

2. Добавьте лук, тунец, сыр, специи и масло.

Перемешайте и подавайте!

