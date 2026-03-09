Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Салат "Весенний" из овощей и с тунцем: делимся легким рецептом вкусного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
552
Рецепт салата

Свежие овощи – идеальная основа для полезных и вкусных салатов. Для яркого вкуса можно добавить сыр Фету, пармезан, майонез, масло, специи, лук, тунец, креветки.

Салат "Весенний" из овощей и с тунцем: делимся легким рецептом вкусного блюда

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из огурцов, помидоров и лука.

Ингредиенты:

  • огурец
  • помидор
  • фиолетовый лук
  • сыр фета
  • консервированный тунец
  • соль и капля оливкового масла

Способ приготовления:

1. Нарежьте все кубиком.

Салат "Весенний" из овощей и с тунцем: делимся легким рецептом вкусного блюда

2. Добавьте лук, тунец, сыр, специи и масло.

Салат "Весенний" из овощей и с тунцем: делимся легким рецептом вкусного блюда

Перемешайте и подавайте!

Салат "Весенний" из овощей и с тунцем: делимся легким рецептом вкусного блюда

